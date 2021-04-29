Il 300° treno della Francilien è arrivato!
Se viaggi sulle linee E, J, L, H, K e P, conosci il Francilien. È questo treno che ti trasporta, con le sue forme rotonde, i suoi colori allegri e il suo layout confortevole con circolazioni fluide. Dal dicembre 2009, la Z50000, questo il suo nome tecnico, ha gradualmente sostituito i vecchi "piccoli grigi" fino a diventare parte del nostro panorama ferroviario quotidiano.
L'Ile-de-France significa più puntualità, più sicurezza e maggiore comfort.
In effetti, il Francilien ha migliori prestazioni di accelerazione, frenata e affidabilità. Dotato di grandi schermi, offre informazioni cruciali in tempo reale in situazioni di disturbo.
Con le sue ampie porte, riscaldamento a pavimento, 944 posti a sedere, grandi finestre, luci zen e ampi corridoi, questo treno "boa" può essere attraversato senza ostacoli da un'estremità all'altra. Una configurazione aperta che accentua un senso di sicurezza rafforzato dalla presenza di videosorveglianza a bordo.
Con l'arrivo di questo 300° treno, i treni del tipo Francilien rappresentano ora 1/4 della flotta ferroviaria della regione. Al di là del comfort interno di questa apparecchiatura, l'interesse di attrezzature identiche in numero è un funzionamento e una manutenzione più facili e una migliore affidabilità.
Allora, pronti a salire a bordo del 300° treno della Francilien con noi?