Il 300° treno della Francilien è arrivato!

Se viaggi sulle linee E, J, L, H, K e P, conosci il Francilien. È questo treno che ti trasporta, con le sue forme rotonde, i suoi colori allegri e il suo layout confortevole con circolazioni fluide. Dal dicembre 2009, la Z50000, questo il suo nome tecnico, ha gradualmente sostituito i vecchi "piccoli grigi" fino a diventare parte del nostro panorama ferroviario quotidiano.