Navigo e il programma di modernizzazione del ticketing
Il programma di modernizzazione della biglietteria nell'Île-de-France è iniziato nel 2015, sotto l'impulso di Île-de-France Mobilités ed è condotto con la partecipazione di vettori e Comutitres. Questo programma consiste nell'immaginare nuove offerte di servizi di biglietteria e nuovi principi tariffari, più flessibili e più adatti alle nuove tendenze di consumo degli utenti (acquisti online, uso di smartphone, ecc.) e in connessione con il rinnovo delle apparecchiature di biglietteria nelle stazioni e nelle stazioni dell'Île-de-France (nuovi portali e validatori, ecc.).
Nel 2019, questo programma ha portato alla creazione del servizio Navigo Easy e Navigo Liberté+. Queste due novità sono state progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei cosiddetti viaggiatori "occasionali" e per sostituire gradualmente i biglietti della metropolitana.
Il 2019 sarà anche l'anno del lancio dell'applicazione Île-de-France Mobilités che, oltre a presentare le classiche informazioni del calcolo del percorso e dello stato del traffico in tempo reale, ti permetterà di acquistare e convalidare i tuoi biglietti di trasporto direttamente sul tuo telefono, tramite la tecnologia NFC (Near Field Communication) o di ricaricare il tuo pass Navigo.
Queste innovazioni riflettono il desiderio di Île-de-France Mobilités di facilitare il trasporto pubblico e la mobilità per tutti i residenti dell'Ile-de-France.
Navigo Liberté + : un pacchetto per viaggiare* in tutta sicurezza:
- Niente più attese allo sportello e ai distributori automatici per acquistare biglietti o ricaricare
- Solo i viaggi effettivamente effettuati vengono fatturati e addebitati il mese successivo
- I collegamenti sono gratuiti tra autobus e metropolitana
* Perimetro al lancio: Parigi (metropolitana, autobus, RER, tram) e autobus aeroportuali
Navigo Easy: un pass contactless per caricare tutti i tuoi biglietti:
- I tuoi libretti dei biglietti, biglietti aerei, ecc. sullo stesso supporto
- Un pass ricaricabile accessibile a tutti, senza condizioni e senza impegno
- Niente più problemi di smagnetizzazione dei biglietti