Navigo e il programma di modernizzazione del ticketing

Il programma di modernizzazione della biglietteria nell'Île-de-France è iniziato nel 2015, sotto l'impulso di Île-de-France Mobilités ed è condotto con la partecipazione di vettori e Comutitres. Questo programma consiste nell'immaginare nuove offerte di servizi di biglietteria e nuovi principi tariffari, più flessibili e più adatti alle nuove tendenze di consumo degli utenti (acquisti online, uso di smartphone, ecc.) e in connessione con il rinnovo delle apparecchiature di biglietteria nelle stazioni e nelle stazioni dell'Île-de-France (nuovi portali e validatori, ecc.).

Nel 2019, questo programma ha portato alla creazione del servizio Navigo Easy e Navigo Liberté+. Queste due novità sono state progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei cosiddetti viaggiatori "occasionali" e per sostituire gradualmente i biglietti della metropolitana.