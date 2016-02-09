La stazione di Rosa Parks in numeri

Tutti i treni della linea E fermano a Rosa Parks. Sono più di 400 treni al giorno, nei giorni feriali, e 350 nei fine settimana. L'ampiezza, la frequenza e la cadenza sono state calcolate per fornire ai viaggiatori un servizio efficiente che soddisfi le aspettative

di tutti i residenti dell'Ile-de-France. Dalle 05:22, arrivo del 1° treno, alle 01:05, passaggio dell'ultimo, la stazione accoglierà un numero di treni, adattati alle esigenze: 10 treni all'ora nelle ore non di punta e 16 nelle ore di punta. Abbastanza per far fronte all'afflusso di circa 13.000 viaggiatori nelle ore di punta.