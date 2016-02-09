La stazione di Rosa Parks in numeri
Più di 400 treni giornalieri
Passaggio in treno alla stazione di Rosa Parks
Tutti i treni della linea E fermano a Rosa Parks. Sono più di 400 treni al giorno, nei giorni feriali, e 350 nei fine settimana. L'ampiezza, la frequenza e la cadenza sono state calcolate per fornire ai viaggiatori un servizio efficiente che soddisfi le aspettative
di tutti i residenti dell'Ile-de-France. Dalle 05:22, arrivo del 1° treno, alle 01:05, passaggio dell'ultimo, la stazione accoglierà un numero di treni, adattati alle esigenze: 10 treni all'ora nelle ore non di punta e 16 nelle ore di punta. Abbastanza per far fronte all'afflusso di circa 13.000 viaggiatori nelle ore di punta.
Tempi di trasporto più brevi
7 minuti per arrivare alla stazione di Haussmann Saint-Lazare, invece di mezz'ora in precedenza. Gli abitanti e i dipendenti dei quartieri Pont de Flandre, Michelet e Rosa Parks/Macdonald si sentiranno immediatamente meglio collegati al centro di Parigi e attraverso il gioco dei collegamenti a tutta l'Île-de-France.
Migliori collegamenti
In occasione della messa in servizio di Rosa Parks, treni aggiuntivi circolano lungo l'intero percorso della linea RER E:
- una nuova partenza da Tournan, tutti i giorni alle 8:38, per un arrivo a Haussmann Saint-Lazare alle 9:32;
- nella direzione opposta, viene creato un nuovo treno da Haussmann Saint-Lazare, alle 19:28, per un arrivo alle 20:20 a Tournan;
- sul collegamento Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, l'altro ramo della RER E: 3 treni aggiuntivi partiranno da Parigi ogni sera, alle 17:32, 19:02 e 19:32 per arrivare a Chelles Gournay 32 minuti dopo.
La sera e nei fine settimana
Nei fine settimana, al fine di migliorare il comfort dei passeggeri sull'asse Haussmann Saint-Lazare / Chelles Gournay, i treni del sabato (12:00-21: 00) e i treni della domenica dalle 17:30 alle 19:30 saranno in treni doppi. Inoltre, il picco serale è prolungato di un quarto d'ora.
Uno spazio Véligo
Uno spazio di 64 posti per riporre la bici vicino alla stazione di fronte alla linea del tram T3.
