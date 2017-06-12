La traiettoria di implementazione dei nuovi servizi di biglietteria

Post-pagamento

In primo luogo, il pagamento posticipato vedrà la luce all'inizio del 2019. Questo sistema tariffario consentirà al cliente di pagare a posteriori l'importo corrispondente ai suoi viaggi, sul modello del pedaggio autostradale elettronico. La prima fase del pagamento posticipato sarà limitata ai cosiddetti viaggi "flat" (autobus, tram, metropolitana). Il post-pagamento sarà implementato in una seconda fase in tutte le reti dell'Île-de-France.

Biglietteria per smartphone

Il canale mobile e l'introduzione del telefono nel campo della bigliettazione, un passo importante nella digitalizzazione dei supporti di biglietteria, dovrebbero offrire i primi servizi nel 2018.

Sono previsti diversi orientamenti. Il canale mobile potrebbe fare affidamento su due tipi di servizi per gli utenti di smartphone con la funzione NFC:

Rivolta in particolare ai residenti dell'Ile-de-France, un'applicazione di acquisto, ricarica e dematerializzazione integrata in Vianavigo e che offre una vasta gamma di servizi agli utenti della regione Ile-de-France, incluso il post-pagamento

Per un pubblico più ampio, un'applicazione molto semplice, orientata "t+" e biglietti unitari, ridotta all'essenziale

Una nuova carta contactless

Inoltre, una nuova carta contactless a basso costo di produzione offrirà la comodità del contactless agli utenti che non sono abbonati e non dispongono di un telefono NFC.

A partire dal 2021, Île-de-France Mobilités (ex STIF) implementerà nuovi servizi di biglietteria e principi tariffari che offrono maggiore flessibilità e prestazioni agli utenti:

Digitalizzazione dei servizi: generalizzazione del teleticketing (carte e biglietti contactless, telefoni NFC) che consente la scomparsa del biglietto magnetico, semplificazione dei passaggi nei validatori, acquisto di biglietti e ricarica della carta con il proprio smartphone;

Nuovi metodi di determinazione dei prezzi in aggiunta ai pacchetti: prezzi pay-as-you-go in due modalità, post-pagamento e portafoglio di trasporto (pagamento anticipato);

Creazione di offerte specifiche in base a categorie di utenti, profili, periodi;

Lavori su distributori automatici, validatori e sistema informativo

Oltre a questo lavoro di progettazione di nuovi servizi, sono in corso lavori sulle infrastrutture di biglietteria (distributore automatico, validatore, sistemi informativi, ecc.) per garantire la compatibilità di tutto l'hardware e il software con i servizi futuri. Questo lavoro è supervisionato da Île-de-France Mobilités (ex STIF), che ottimizza i costi di biglietteria e consente l'arrivo di nuovi attori nell'ecosistema dei trasporti nell'Ile de France, nell'ambito dell'apertura alla concorrenza.