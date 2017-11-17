Inaugurazione di una corsia dedicata agli autobus sulla A10 nei pressi di Massy

Che si tratti di una corsia completamente dedicata o di un semplice sviluppo della corsia di emergenza, queste sezioni mirano a ridurre e rendere più affidabili i tempi di percorrenza degli utenti degli autobus, consentendo loro di superare la congestione più dura della rete stradale dell'Ile-de-France, soprattutto nelle ore di punta. Pertanto, la sezione della A10 nei comuni di Villebon-sur-Yvette e Palaiseau è stata selezionata per la creazione di una corsia aggiuntiva.