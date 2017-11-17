Inaugurazione di una corsia dedicata agli autobus sulla A10 nei pressi di Massy
Che si tratti di una corsia completamente dedicata o di un semplice sviluppo della corsia di emergenza, queste sezioni mirano a ridurre e rendere più affidabili i tempi di percorrenza degli utenti degli autobus, consentendo loro di superare la congestione più dura della rete stradale dell'Ile-de-France, soprattutto nelle ore di punta. Pertanto, la sezione della A10 nei comuni di Villebon-sur-Yvette e Palaiseau è stata selezionata per la creazione di una corsia aggiuntiva.
Inizio della corsia dedicata: Pavimentazione condivisa. Uscita corsia dedicata: rampa di uscita
Questa corsia, in direzione Provincia-Parigi, apparirà a sinistra del traffico generale, sia in carreggiata divisa che condivisa a seconda del tratto di autostrada. Avrà una lunghezza di 3,3 km, dalla rampa di accesso della RD118 alla rotonda che dà accesso alla stazione di Massy-Palaiseau. Il tempo risparmiato dai passeggeri grazie a questo progetto è stimato in 8 minuti, evitando così la congestione che penalizza gli autobus che si avvicinano alla stazione RER B di Massy. Questa nuova corsia non interferirà con gli altri utenti della strada, che manterranno lo stesso numero di corsie per viaggiare. Attualmente, più di 300 autobus al giorno circolano su questo asse.
Le linee di autobus che utilizzeranno questa nuova corsia sono:
- Linea 2 (autobus d'Orsay): centro commerciale Les Ulis 2 – stazione Massy Palaiseau B
- Linea 21 (autobus d'Orsay): centro commerciale Les Ulis 2 – parco commerciale Courtaboeuf Nord
- Linea 22 (autobus d'Orsay): centro commerciale Les Ulis 2 – stazione Massy Palaiseau B
- Linea DM11A (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- Linea DM11C (Keolis Daniel Meyer): Massy RER – Marcoussis Laboratoires
- Linea DM11E (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- Linea DM11G (Keolis Daniel Meyer): Massy – St Geneviève
- Linea 91-03 (Albatrans): Gare de Dourdan – Gare de Massy-Palaiseau
- Linea 91-05 (Albatrans): Gare routière Évry – Gare de Massy-Palaiseau
Guidati dal DRIEA (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France) e dal DiRIF (Direction des Routes Île-de-France), i lavori sono durati 18 mesi tra aprile 2016 e ottobre 2017, per un importo di 11,4 milioni di euro.