Lancio della corsa in bianco del tram 6 sotterraneo

Questa corsa a vuoto consente di aggirare le procedure operative, in modalità normale e in condizioni degradate, e di verificare un'ultima volta i tempi di percorrenza nonché il corretto funzionamento di tutti i sistemi (informazioni ai passeggeri, alimentazione, segnalamento, ecc.).

Collegando le stazioni Robert Wagner e Viroflay-Rive Droite, la sezione sotterranea è lunga 2 km, di cui 1,6 km in galleria, e comprende due nuove stazioni: Viroflay-Rive Gauche e Viroflay-Rive Droite.