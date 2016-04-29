Lancio della corsa in bianco del tram 6 sotterraneo
Questa corsa a vuoto consente di aggirare le procedure operative, in modalità normale e in condizioni degradate, e di verificare un'ultima volta i tempi di percorrenza nonché il corretto funzionamento di tutti i sistemi (informazioni ai passeggeri, alimentazione, segnalamento, ecc.).
Collegando le stazioni Robert Wagner e Viroflay-Rive Droite, la sezione sotterranea è lunga 2 km, di cui 1,6 km in galleria, e comprende due nuove stazioni: Viroflay-Rive Gauche e Viroflay-Rive Droite.
Attraversamento della linea del tram 6 con una sezione sotterranea tra Viroflay Rive Droite e Châtillon Montrouge
La linea copre 14 chilometri, 1,6 dei quali sono sotterranei. Serve 21 stazioni distribuite su 5 comuni e collega 9 comuni.