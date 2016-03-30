Lancio del primo autobus 100% elettrico sulla linea 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)
Il 30 maggio 2016, Valérie Pécresse, Presidente del Consiglio regionale dell'Île-de-France e Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF), Elisabeth Borne, Presidente e CEO di RATP, e Vincent Bolloré, Presidente e CEO del Gruppo Bolloré, hanno inaugurato la prima linea di autobus standard 100% elettrica.
Si tratta di una prima in Europa con una flotta di queste dimensioni. La ricarica degli autobus verrà effettuata di notte, presso il centro autobus di Belliard (Parigi 18), il che consente di non "tirare" sulla rete elettrica nelle ore di punta.
Una transizione energetica degli autobus nell'Île-de-France
Presenza di molte persone al lancio del primo autobus elettrico sulla linea 341
L'integrazione di questo primo autobus 100% elettrico nella flotta RATP segna un passo decisivo verso la transizione energetica degli autobus nell'Île-de-France decisa da Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France, e tradotta nel Piano Bus 2025 istituito da RATP. Obiettivo per l'azienda: avere, entro il 2025, una flotta di autobus (4500 veicoli) 100% green composta per l'80% da autobus elettrici e per il 20% da biogas.
Questa prima linea 100% elettrica consentirà a RATP e Île-de-France Mobilités di raccogliere quante più informazioni possibili, sia a livello operativo (saranno condotti sondaggi tra conducenti, passeggeri e residenti) che a livello di manutenzione.
Inoltre, questa iniziativa è stata selezionata dall'Unione Europea per partecipare al progetto ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System: programma europeo per promuovere l'introduzione di autobus elettrici nelle grandi città).
Dal 2017 saranno lanciati bandi di gara per una massiccia diffusione di autobus elettrici e biogas. Con il Piano Bus 2025 e il prossimo Piano degli autobus della Grande Parigi che sarà adottato nelle prossime settimane dal Consiglio di Île-de-France Mobilités, Parigi e la Regione Île-de-France diventeranno un riferimento globale per il trasporto pubblico urbano su strada a bassissime emissioni di carbonio.
L'autobus in cammino verso la transizione energetica. La transizione energetica sta avvenendo gradualmente sostituendo gli autobus più inquinanti con autobus più rispettosi dell'ambiente. Due esperimenti come l'autobus 100% elettrico sulla linea 341.