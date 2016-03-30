Lancio del primo autobus 100% elettrico sulla linea 341 (Charles de Gaulle – Étoile / Porte de Clignancourt)

L'integrazione di questo primo autobus 100% elettrico nella flotta RATP segna un passo decisivo verso la transizione energetica degli autobus nell'Île-de-France decisa da Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France, e tradotta nel Piano Bus 2025 istituito da RATP. Obiettivo per l'azienda: avere, entro il 2025, una flotta di autobus (4500 veicoli) 100% green composta per l'80% da autobus elettrici e per il 20% da biogas.

Questa prima linea 100% elettrica consentirà a RATP e Île-de-France Mobilités di raccogliere quante più informazioni possibili, sia a livello operativo (saranno condotti sondaggi tra conducenti, passeggeri e residenti) che a livello di manutenzione.

Inoltre, questa iniziativa è stata selezionata dall'Unione Europea per partecipare al progetto ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System: programma europeo per promuovere l'introduzione di autobus elettrici nelle grandi città).

Dal 2017 saranno lanciati bandi di gara per una massiccia diffusione di autobus elettrici e biogas. Con il Piano Bus 2025 e il prossimo Piano degli autobus della Grande Parigi che sarà adottato nelle prossime settimane dal Consiglio di Île-de-France Mobilités, Parigi e la Regione Île-de-France diventeranno un riferimento globale per il trasporto pubblico urbano su strada a bassissime emissioni di carbonio.