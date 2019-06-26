Île-de-France Mobilités lancia la sua piattaforma regionale di trasporto on-demand
Consulta, Prenota, Viaggia: la prenotazione è ora possibile online e sull'app TAD Île-de-France Mobilités
Dall'11 giugno, la piattaforma di prenotazione Transport on Demand ha aperto le sue porte e offre tre modi per prenotare il tuo viaggio:
Oltre alla prenotazione, il sito e l'app consentono di visualizzare le aree dell'Île-de-France su cui il servizio TAD è già stato configurato. Una dozzina di aree nelle periferie esterne saranno coperte da questo servizio nel 2019, prima di un'estensione graduale entro quattro anni in tutta la regione dell'Ile-de-France.
Per ulteriori informazioni su questo servizio o per prenotare il tuo viaggio, visita il sito web tad.idfmobilites.fr o l'app TAD Île-de-France Mobilités iOS/Android.
Transport On Demand, un servizio di trasporto pubblico su misura
Con il TAD, gli utenti beneficiano di un servizio che si adatta alle loro esigenze: a differenza delle linee di autobus convenzionali, i veicoli più piccoli adattano i loro percorsi e orari in base alle prenotazioni dei passeggeri. Una volta effettuata la prenotazione, l'utente potrà seguire in tempo reale sull'applicazione dedicata l'arrivo del proprio veicolo.
Per maggiori informazioni sul DAP:
Comunicato stampa – Île-de-France Mobilités sceglie il consorzio setec-Padam per implementare il centro regionale di trasporto On Demand in tutta l'Ile-de-France.