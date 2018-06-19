Vincitori dei Trofei della Mobilità 2018
I trofei sono stati consegnati oggi da Stéphane Beaudet, vicepresidente di Île-de-France Mobilités, vicepresidente responsabile dei trasporti e della mobilità sostenibile della regione Île-de-France, presidente della giuria, ai seguenti vincitori:
Categoria soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (autorità locali)
La città di Issy-les-Moulineaux
Per la realizzazione di smart parking in open data
La città di Issy-les-Moulineaux si è affidata alle nuove tecnologie digitali per sviluppare strumenti che facilitano la ricerca di parcheggi disponibili, da smartphone o computer, grazie a più di 1.000 posti dotati di sensori.
Categoria soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (aziende o attori)
Plaine Commune Promotion e SNCF Transilien
Per la creazione e i risultati della Commissione 3T
La Commissione Viaggi, Traffico e Temporalità (3T) ha esplorato modi per migliorare le condizioni di trasporto per i dipendenti della Plaine Saint-Denis, con lo scaglionamento delle ore di punta come filo conduttore. Plaine Commune Promotion è l'associazione delle aziende stabilite sul territorio, conta 300 soci.
Categoria soluzioni innovative per il trasporto merci
ARTELIA
Per la creazione di GELITRA
GELITRA è una soluzione digitale per la gestione delle consegne relative a un cantiere sviluppato da ARTELIA, un gruppo internazionale di consulenza, ingegneria e project management nei settori dell'edilizia e dell'industria. Ha lo scopo di ottimizzare la gestione dei flussi di veicoli pesanti intorno ai cantieri per evitare parcheggi su strada e congestione.
Categoria soluzioni implementate per l'applicazione della riforma dei parcheggi su strada a pagamento
La città di Argenteuil
Ppour la riprogettazione dei parcheggi di superficie a pagamento per un centro città vivace
In occasione della riforma dei parcheggi su strada a pagamento entrata in vigore il 1 ° gennaio 2018, la città di Argenteuil ha effettuato una revisione globale delle tariffe di zonizzazione e parcheggio nel centro della città ripensando completamente la mobilità nel suo centro città.
La scelta del pubblico premia
Il Parco Naturale Regionale (PNR) del Gâtinais francese
Per lo sviluppo di un servizio di prestito di biciclette elettriche
Nella sua carta 2011-2023, il Parco naturale regionale francese del Gâtinais si è posto l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di mezzi di trasporto sostenibili. Ha quindi scelto di sviluppare un servizio di prestito di biciclette elettriche.
Puoi scoprire tutti i progetti: volantino
La tabella di marcia del piano di trasporto urbano dell'Île-de-France
La tabella di marcia PDUIF determina i principi che regolano l'organizzazione del trasporto di persone e merci, il traffico e il parcheggio nell'Île-de-France. Definisce le azioni da intraprendere per tutti gli attori della mobilità nella regione dell'Île-de-France: autorità locali, imprese, operatori dei trasporti, associazioni, ecc.
Una delle chiavi del successo risiede nella mobilitazione dei molteplici attori della mobilità nell'Île-de-France. In qualità di autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile, Île-de-France Mobilités funge da pilota e ha implementato numerosi strumenti di animazione per l'attuazione della tabella di marcia 2017-2020 del Piano di mobilità urbana a tutte le scale.