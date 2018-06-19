Vincitori dei Trofei della Mobilità 2018

Categoria soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (autorità locali)

La città di Issy-les-Moulineaux

Per la realizzazione di smart parking in open data

La città di Issy-les-Moulineaux si è affidata alle nuove tecnologie digitali per sviluppare strumenti che facilitano la ricerca di parcheggi disponibili, da smartphone o computer, grazie a più di 1.000 posti dotati di sensori.

Categoria soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (aziende o attori)

Plaine Commune Promotion e SNCF Transilien

Per la creazione e i risultati della Commissione 3T

La Commissione Viaggi, Traffico e Temporalità (3T) ha esplorato modi per migliorare le condizioni di trasporto per i dipendenti della Plaine Saint-Denis, con lo scaglionamento delle ore di punta come filo conduttore. Plaine Commune Promotion è l'associazione delle aziende stabilite sul territorio, conta 300 soci.

Categoria soluzioni innovative per il trasporto merci

ARTELIA

Per la creazione di GELITRA

GELITRA è una soluzione digitale per la gestione delle consegne relative a un cantiere sviluppato da ARTELIA, un gruppo internazionale di consulenza, ingegneria e project management nei settori dell'edilizia e dell'industria. Ha lo scopo di ottimizzare la gestione dei flussi di veicoli pesanti intorno ai cantieri per evitare parcheggi su strada e congestione.

Categoria soluzioni implementate per l'applicazione della riforma dei parcheggi su strada a pagamento

La città di Argenteuil

Ppour la riprogettazione dei parcheggi di superficie a pagamento per un centro città vivace

In occasione della riforma dei parcheggi su strada a pagamento entrata in vigore il 1 ° gennaio 2018, la città di Argenteuil ha effettuato una revisione globale delle tariffe di zonizzazione e parcheggio nel centro della città ripensando completamente la mobilità nel suo centro città.

La scelta del pubblico premia

Il Parco Naturale Regionale (PNR) del Gâtinais francese

Per lo sviluppo di un servizio di prestito di biciclette elettriche

Nella sua carta 2011-2023, il Parco naturale regionale francese del Gâtinais si è posto l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di mezzi di trasporto sostenibili. Ha quindi scelto di sviluppare un servizio di prestito di biciclette elettriche.

