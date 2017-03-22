Il budget 2017 di Île-de-France Mobilités: 1,6 miliardi di euro per rendere la rivoluzione dei trasporti una realtà
Questo bilancio dà priorità alle misure per migliorare la rete dell'Ile-de-France, in particolare includendo 100 milioni di nuove offerte e 1,6 miliardi di euro nell'acquisto e nel rinnovo del materiale rotabile nell'Ile-de-France, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza dei passeggeri. Questo bilancio è il primo a includere nuove misure di finanziamento che consentono il salvataggio del pass Navigo a tariffa unica.
Tariffa unica risparmiata e spese controllate
Il bilancio 2017 concretizza i passi compiuti per sistemare definitivamente la lista del Navigo Pass a tariffa unica: un aumento del pagamento dei trasporti, (circa 200 milioni di euro / anno in un anno intero), 100 milioni di euro di TICPE e entrate tariffarie aggiuntive legate all'attuazione di misure per combattere le frodi in modo più efficace. Le previsioni di entrate per il 2017 includono questi nuovi ricavi per raggiungere 6.347 miliardi di euro (esclusi i ricavi tariffari).
Inoltre, Île-de-France Mobilités e le aziende di trasporto stanno guadagnando in efficienza e controllando le spese operative annuali, che sono diminuite nel 2017 dello 0,4% a 5,719 miliardi di euro.
100 milioni di euro per più trasporti pubblici per i residenti dell'Ile-de-France
Nel corso del 2017, Île-de-France Mobilités svilupperà l'offerta di trasporto per un importo di 100 milioni di euro in un anno intero:
Sull'autobus: Impegni del primo finanziamento del Grand Paris du Bus con 60 milioni di euro (anno intero)
- 1a riprogettazione dell'autobus a Parigi dal 1947 per un servizio più efficiente
- Rinforzo e creazione di linee espresse, dove sappiamo che non saremo in grado di costruire linee ferroviarie. Queste linee espresse strutturano il territorio e servono meglio la periferia esterna. Fanno risparmiare tempo a coloro che sono stati costretti a prendere il loro veicolo e consentono loro di viaggiare in condizioni più confortevoli (sicurezza, WiFi ...)
- Piano Noctilien: viene fatto uno sforzo senza precedenti sui trasporti notturni. L'Île-de-France è una metropoli globale. I residenti dell'Ile-de-France devono poter andare al lavoro o tornare a casa dopo il loro tempo libero in qualsiasi momento. Le 48 linee esistenti saranno rafforzate. Saranno privilegiati due assi: la sicurezza con la presenza di agenti di sicurezza negli autobus, e la regolarità. Su alcune linee, i tempi di attesa saranno dimezzati. Infine, alcune linee saranno estese, altre create, in modo che il servizio di autobus notturno corrisponda il più possibile a quello effettuato in treno durante il giorno.
- Sviluppo del trasporto a richiesta (TAD). Per motivi di efficienza, alcune linee saranno attivate solo se gli utenti ne avranno bisogno, su loro richiesta. Ciò consentirà di creare più linee e di attenersi il più possibile alla mobilità dei residenti dell'Ile-de-France.
Sul tram:
- Messa in servizio del tram 11 Express tra Epinay-sur-Seine e Le Bourget prevista per luglio 2017.
Sul treno:
- Un rafforzamento dell'offerta su percorsi alternativi. Per compensare le chiusure per lavori sulle linee A e C durante l'estate, stiamo migliorando l'offerta di linee ferroviarie che offrono alternative ai passeggeri penalizzati.
- Più puntualità: grazie ai nuovi treni che arrivano quest'anno sulla linea R, ad esempio, saremo in grado di migliorare l'orario.
Investimenti in forte aumento
Nel corso del 2017, Île-de-France Mobilités intensificherà la sua ambiziosa politica di investimenti, +34% rispetto all'esecuzione del 2016, ovvero spese in conto capitale pari a 1.624 milioni di euro. In biglietto degli accordi che saranno firmati nel 2017, Île-de-France Mobilités prevede un importo di impegni pluriennali di quasi 2,3 miliardi di euro sul materiale rotabile.
Dopo i 93 convogli nuovi o rinnovati del 2016, nel corso del 2017 saranno consegnati 148 convogli nuovi o rinnovati.
Sul materiale rotabile (programmi in corso e decisi nel 2017):
- Per le linee ferroviarie: Régio 2N per le linee R e N, Franciliens, RER NG per le linee D ed E, MI09 per la linea A, ristrutturazione dei treni sulle linee B, C, D e P, acquisizione di treni AGC da altre regioni per la linea P.
- Per le linee del tram: Dualis per il tram 4, il tram 11 Express e il tram 12 Express (Massy-Evry), i treni del tram 3 per l'estensione a Porte d'Asnières, i treni di rinforzo per il tram 5 e i treni per il futuro tram 9
- Per le linee della metropolitana: MP14 e MP05 per la linea 14 e la linea 4, MF01 per le linee 2, 5 e 9 (fine del programma), ristrutturazione delle metropolitane delle linee 7 e 8, operazioni di trasferimento dei treni MP89 e MP05 dalla linea 4 alla linea 6, treni MP14 per la linea 11
Inoltre, nel 2017, Île-de-France Mobilités designerà il produttore dei futuri treni della metropolitana per le linee 15, 16 e 17.
Per il materiale rotabile per autobus 94 milioni di euro, compreso il finanziamento di autobus elettrici e a metano.
Sulla sicurezza:
Île-de-France Mobilités investe ogni anno 20 milioni di euro in infrastrutture di sicurezza (telecamere di videoprotezione, attrezzature, ecc.). Quest'anno, questi investimenti sono completati per migliorare la sicurezza dei residenti dell'Ile-de-France:
- Con la scelta di rafforzare la presenza umana. Pertanto, 200 agenti di sicurezza saranno reclutati sugli autobus della rete Optile.
- Dispiegamento di 20 squadre di rilevamento cinofilo (cani da fiuto) sulla rete SNCF per affrontare più rapidamente la minaccia terroristica.
Generalizzazione a tutta la rete Ile-de-France del numero e dell'applicazione 3117 per dichiarare un allarme di sicurezza, un problema di salute o un'inciviltà.
- Creazione di un unico posto di comando di sicurezza, sotto l'autorità del prefetto di polizia.
Sulla qualità del servizio:
Gli investimenti per migliorare la qualità del servizio rimangono importanti come sempre. 151 milioni di euro coprono programmi di miglioramento:
- Intermodalità intorno alle stazioni (Véligo e inizio della creazione di 10.000 posti Park and Ride.
- L'ascesa dello Smart Navigo (la modernizzazione della biglietteria consente di fornire nuovi servizi ai residenti dell'Ile-de-France. C'erano già Vélib e Véligo sulla Navigo Card, Autolib sarà disponibile da aprile. I primi investimenti per implementare il pagamento posticipato alla fine del 2018 sono già stati effettuati.
- Accessibilità e informazioni ai passeggeri (L'accesso
Diversificazione dei metodi di finanziamento
Per finanziare tutti questi investimenti, Île-de-France Mobilités deve aumentare il suo debito in essere da 1,6 miliardi di euro a 2 miliardi di euro entro la fine del 2017: Île-de-France Mobilités continuerà la sua politica di diversificazione delle sue fonti di finanziamento, al fine di garantire la liquidità necessaria per realizzare il suo programma di investimenti. Questa diversificazione porterà Île-de-France Mobilités a prendere in considerazione accordi alternativi innovativi (finanziamento obbligazionario, prodotti di cartolarizzazione, struttura di deconsolidamento, leasing, PPP, ecc.).
Per finanziare l'aumento tendenziale dei costi operativi, Île-de-France Mobilités deve aumentare le proprie risorse di circa il 3% all'anno, come è avvenuto negli ultimi anni. Ciò richiede un aumento del traffico a pagamento sulla rete, rafforzato da sforzi senza precedenti nella lotta contro le frodi e un aumento delle tariffe.
Una volta stabilizzati i risultati in termini di traffico, faremo tutto il possibile per garantire che l'aumento delle tariffe sia il più limitato possibile.