Il budget 2017 di Île-de-France Mobilités: 1,6 miliardi di euro per rendere la rivoluzione dei trasporti una realtà

Tariffa unica risparmiata e spese controllate

Il bilancio 2017 concretizza i passi compiuti per sistemare definitivamente la lista del Navigo Pass a tariffa unica: un aumento del pagamento dei trasporti, (circa 200 milioni di euro / anno in un anno intero), 100 milioni di euro di TICPE e entrate tariffarie aggiuntive legate all'attuazione di misure per combattere le frodi in modo più efficace. Le previsioni di entrate per il 2017 includono questi nuovi ricavi per raggiungere 6.347 miliardi di euro (esclusi i ricavi tariffari).

Inoltre, Île-de-France Mobilités e le aziende di trasporto stanno guadagnando in efficienza e controllando le spese operative annuali, che sono diminuite nel 2017 dello 0,4% a 5,719 miliardi di euro.