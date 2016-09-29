Qual è l'autobus di domani? Grande consultazione regionale, fino al 5 novembre 2016, dite la vostra!
Questo piano di miglioramento della rete di autobus sarà adottato da Île-de-France Mobilités (ex STIF) entro la fine dell'anno, nella riunione del Consiglio del 6 dicembre 2016, e definirà le priorità per gli investimenti e lo sviluppo dell'offerta di autobus per un periodo di quattro anni (2017-2020).
La Grande Parigi degli autobus: perché?
La rete di autobus nell'Île-de-France deve essere adattata alle esigenze dei residenti dell'Ile-de-France. Nelle periferie, solo il 29% degli abitanti utilizza i mezzi pubblici, a causa della mancanza di servizi, e a Parigi la rete non ha subito un'evoluzione significativa da allora... 70 anni!
6 obiettivi principali:
- La creazione di nuove linee o rinforzi di linee tra la grande corona, la periferia interna e Parigi.
- Il miglioramento della frequenza (sviluppo di un'offerta più forte nelle ore di punta, più omogenea nelle ore non di punta, la sera e nei fine settimana), o un migliore coordinamento per garantire i collegamenti con la rete ferroviaria...
- Una rete regionale per una maggiore leggibilità per incentivare l'uso degli autobus.
- Il miglioramento del comfort nei veicoli e lo sviluppo di servizi innovativi.
- Una rete di autobus più rispettosa dell'ambiente, attraverso la continuazione e l'accelerazione della transizione energetica del parco veicoli.
- Strutture per garantire la regolarità degli autobus e il rispetto degli orari (strade, corsie preferenziali, nodi di interscambio e terminal, ecc.).
La Grande Parigi degli autobus: esprimi la tua opinione durante la consultazione regionale
Dal 5 ottobre al 5 novembre 2016, Île-de-France Mobilités (ex STIF) organizza un'importante consultazione regionale per raccogliere le aspettative e le priorità dei residenti dell'Ile-de-France sulla rete di autobus regionali. Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF), ha voluto che il progetto Grand Paris des Bus fosse definito in dialogo con i territori, gli utenti, le associazioni e i funzionari eletti, per condividere le priorità per rafforzare l'offerta di autobus.
Dove trovare informazioni? Dove e quando partecipare e dare un feedback?
Tutti i residenti dell'Ile-de-France, utenti o meno, sono invitati a esprimere le loro aspettative e priorità per il piano degli autobus della regione. Questa consultazione sul Grand Paris des Bus propone diverse modalità di partecipazione:
- Il sito web della Concertation régionale du Grand Paris des Bus
- La piattaforma di consultazione "J'en parle" (consultazione completata), un forum di discussione innovativo che promuove l'interazione tra i partecipanti.
- Un questionario su tutti gli obiettivi del Grand Paris des Bus al fine di dare priorità alle proposte per lo sviluppo dell'offerta.
- La redazione di taccuini degli attori per attori istituzionali e professionali.