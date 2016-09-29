Qual è l'autobus di domani? Grande consultazione regionale, fino al 5 novembre 2016, dite la vostra!

La Grande Parigi degli autobus: esprimi la tua opinione durante la consultazione regionale

Dal 5 ottobre al 5 novembre 2016, Île-de-France Mobilités (ex STIF) organizza un'importante consultazione regionale per raccogliere le aspettative e le priorità dei residenti dell'Ile-de-France sulla rete di autobus regionali. Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF), ha voluto che il progetto Grand Paris des Bus fosse definito in dialogo con i territori, gli utenti, le associazioni e i funzionari eletti, per condividere le priorità per rafforzare l'offerta di autobus.