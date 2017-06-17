Servizi Navigo

Dalla sezione "Gestisco la mia carta" gestita da Comutitres S.A.S;

In tutte le biglietterie e i dispositivi di vendita automatici delle stazioni RATP o SNCF;

Presso gli sportelli automatici delle reti Crédit Mutuel / CIC nell'Île-de-France;

Nei negozi locali dotati di un terminale di ricarica Navigo.

Ricarica

Approfitta di una vasta gamma di soluzioni per ricaricare il tuo pacchetto:

Intermodalità

Approfitta di un universo di servizi che promuovono l'intermodalità accedendo:

Presso gli spazi Véligo (parcheggio custodito per biciclette);

Park and Ride certificati dallo STIF;

Oppure addebitando un abbonamento gratuito per biciclette Vélib', Cristolib (Créteil) e VélO2 (Cergy-Pontoise).

Il complemento del corso

Per i tuoi viaggi in treno che vanno oltre le zone di validità del tuo pass 2-3, 3-4 e 4-5, paga solo il supplemento di viaggio corrispondente alla parte del tuo viaggio situata al di fuori di queste zone.

Rizonizzazione

Con i pacchetti Navigo Month e Annual 2-3, 3-4 e 4-5, i pacchetti Navigo Solidarity Month 2-3, 3-4 e 4-5 e i pacchetti Ametista, approfitta della dezonizzazione per viaggiare gratuitamente in tutta l'Île-de-France nei fine settimana, nei giorni festivi, durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C e da metà luglio a metà agosto.