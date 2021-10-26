Carpooling quotidiano: risparmia con Île-de-France Mobilités

Il traffico nell'Île-de-France è di 16 milioni di viaggi e 250 chilometri di ingorghi ogni giorno.

E se per combattere questi ingorghi e l'inquinamento atmosferico, oltre al trasporto pubblico, il carpooling fosse la chiave? Île-de-France Mobilités si impegna e facilita il carpooling, che tu sia un autista o un passeggero.

E con quasi 96.000 viaggi di carpooling effettuati a settembre 2021, scommettiamo che questa pratica sostenibile ed economica dovrebbe diventare una parte sostenibile dell'uso quotidiano.