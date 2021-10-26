Carpooling quotidiano: risparmia con Île-de-France Mobilités
Il traffico nell'Île-de-France è di 16 milioni di viaggi e 250 chilometri di ingorghi ogni giorno.
E se per combattere questi ingorghi e l'inquinamento atmosferico, oltre al trasporto pubblico, il carpooling fosse la chiave? Île-de-France Mobilités si impegna e facilita il carpooling, che tu sia un autista o un passeggero.
E con quasi 96.000 viaggi di carpooling effettuati a settembre 2021, scommettiamo che questa pratica sostenibile ed economica dovrebbe diventare una parte sostenibile dell'uso quotidiano.
Carpooling con Île-de-France Mobilités in 1 batter d'occhio!
Île-de-France Mobilités incoraggia il carpooling con due misure forti:
· Viaggio gratuito* per i passeggeri con un abbonamento annuale, mensile o Imagine R Navigo
· Un premio fino a 3 euro** per passeggero trasportato per i conducenti
· Sul sito web e sull'app di Île-de-France Mobilités, proposte di itinerariche combinano trasporto pubblico e carpooling
Viaggi offerti dal carpooling? È possibile con il tuo pass Navigo e Île-de-France Mobilités!
Se sei titolare di un abbonamento annuale o mensile Navigo o immagina R: Île-de-France Mobilités ti offre due viaggi di meno di 30 km ogni giorno.
E in tempi di interruzione dei trasporti o inquinamento: questo servizio è aperto a tutti, abbonati e non.
Hai una macchina? E se provassi il carpooling?
Trasportando fino a 3 passeggeri nel tuo veicolo, non solo fai un gesto forte per l'ambiente, ma riceverai anche un bonus – fino a € 3 per passeggero durante i periodi "normali", € 4,50 durante i periodi di sciopero o inquinamento.
Alla fine, il carpooling può fornirti un reddito aggiuntivo fino a 150 € / mese.
Le 3 aziende partner del nuovo sistema – Karos, Blablacar Daily e Klaxit – hanno firmato un accordo con Île-de-France Mobilités che le impegna a:
- Pagare il sussidio ai conducenti di carpooling su una base di 10 centesimi di euro per chilometro e per passeggero, con un minimo di 1,50 euro per viaggi tra 2 e 15 km e un tetto di 3 euro per passeggero per viaggi di + 30 km. I viaggi devono essere effettuati sul territorio dell'Ile-de-France e devono avere un'origine o una destinazione al di fuori di Parigi intramurale dove l'offerta di trasporto è molto sviluppata
- Istituire un sistema antifrode
Carpooling con Île-de-France Mobilités, concretamente, come funziona?
Per utilizzare il carpooling, hai diverse opzioni:
1. Collegato al tuo account sul sito web di Île-de-France Mobilités, verrai reindirizzato direttamente al sito web o all'app di un operatore partner di carpooling.
2. Dal sito web o dall'app del tuo operatore di carpooling preferito, hai la possibilità di connetterti utilizzando il tuo ID Navigo / Île-de-France Mobilités Connect: in modo da non dover registrare un altro account e dover reinserire i tuoi dati personali. Di conseguenza, un viaggio è più fluido, più veloce.
3. La cronologia delle tue prenotazioni è accessibile dal tuo spazio personale sul sito web e sull'app Île-de-France Mobilités***
* Entro il limite di 2 viaggi di massimo 30 km al giorno
** Un risarcimento di € 1,50 / passeggero fino a 15 km poi € 0,10 per chilometro oltre il limite di € 3 / passeggero
Dal 2° semestre 2021