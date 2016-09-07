Il Francilien arriva sulla linea K

Il Francilien nell'Île-de-France, una lunga storia

Alla fine di agosto 2016, 188 treni Francilien sono stati consegnati nell'Île-de-France. Il Francilien è già stato schierato sulle linee H, L (tra Parigi e Nanterre Université), J e P (sugli assi Paris Est-Meaux e Coulommiers).

L'impiego di queste attrezzature fa parte di una politica dei trasporti più globale. In totale, più di 700 treni dovrebbero essere rinnovati o rinnovati tra il 2016 e il 2021.