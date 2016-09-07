Il Francilien arriva sulla linea K
Un treno moderno, più efficiente, confortevole ed ecologico
Questi treni sostituiscono i "piccoli grigi", treni RIB/RIO, e fanno parte di un piano più globale per rinnovare o rinnovare il materiale rotabile nell'Île-de-France.
Finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités (ex STIF) per la linea K, questi treni offrono molti vantaggi per i passeggeri: più puntualità, comfort e sicurezza.
- Il Francilien ha caratteristiche tecniche migliori e ha un alto livello di equipaggiamento, soprattutto in termini di accelerazione e prestazioni di frenata (sistema anti-slittamento che affronta i problemi di foglie morte e garantisce una migliore regolarità).
- La larghezza delle porte, che è maggiore delle vecchie attrezzature, ad esempio, facilita la salita e la discesa dei passeggeri. Il loro comfort non è da meno grazie ai sedili più ampi, ai treni accessibili sulla piattaforma e più silenziosi. Un sistema di conteggio dei passeggeri regola anche la temperatura interna attraverso un climatizzatore intelligente riducendo così il consumo energetico.
- Questi treni "boa", cioè senza separazione tra i vagoni, con una capacità di 900 posti, sono progettati per essere attraversati senza ostacoli da un'estremità all'altra, generando così un forte senso di sicurezza.
- Inoltre, le informazioni vengono diffuse in tempo reale grazie ai grandi schermi informativi. Il servizio ferroviario viene visualizzato sui vari schermi informativi. In una situazione perturbata, la centrale operativa è in grado di trasmettere informazioni a breve termine direttamente su questi schermi.
- Questi treni "più ecologici" sono stati progettati per ridurre il consumo energetico e sono realizzati al 90% con materiali riciclabili.
Il Francilien nell'Île-de-France, una lunga storia
Alla fine di agosto 2016, 188 treni Francilien sono stati consegnati nell'Île-de-France. Il Francilien è già stato schierato sulle linee H, L (tra Parigi e Nanterre Université), J e P (sugli assi Paris Est-Meaux e Coulommiers).
L'impiego di queste attrezzature fa parte di una politica dei trasporti più globale. In totale, più di 700 treni dovrebbero essere rinnovati o rinnovati tra il 2016 e il 2021.
Treno sulla linea K