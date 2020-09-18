Svelata la futura RER dell'Île-de-France

Si muove nei trasporti! Île-de-France Mobilités continua i suoi investimenti e oggi presenta il design degli interni dei 255 treni RER NG che sono stati ordinati per equipaggiare le linee D ed E. Affidabile, sicuro, confortevole e specificamente progettato per le aree ad alta densità, la RER di nuova generazione (NG) sarà consegnata sulle linee D ed E per migliorare il livello di comfort offerto ai residenti dell'Ile-de-France e la regolarità su queste linee.