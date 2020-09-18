Svelata la futura RER dell'Île-de-France
Si muove nei trasporti! Île-de-France Mobilités continua i suoi investimenti e oggi presenta il design degli interni dei 255 treni RER NG che sono stati ordinati per equipaggiare le linee D ed E. Affidabile, sicuro, confortevole e specificamente progettato per le aree ad alta densità, la RER di nuova generazione (NG) sarà consegnata sulle linee D ed E per migliorare il livello di comfort offerto ai residenti dell'Ile-de-France e la regolarità su queste linee.
La futura RER dell'Île-de-France avrà ampie piattaforme di scambio, un'architettura completamente aperta (senza separazione tra le carrozze) con spazi a 1 livello alle estremità del treno e spazi a 2 livelli con aria condizionata ovunque, schermi informativi per i passeggeri, illuminazione sostenuta, porte USB multiple e protezione video rinforzata.
La RER NG integra altre attrezzature moderne attualmente in uso come il Régio2N (linee R, D e N) o il Francilien (linee H, J, K, L e P). I treni sulle linee B, C e U sono in fase di ristrutturazione o ristrutturazione. La linea A è ora completamente attrezzata con treni a due piani, i più vecchi dei quali saranno rinnovati.
I test dinamici sono iniziati! La RER NG viene testata in condizioni di traffico reali con picchi di 140 km/h! Queste prove in situ devono consentire di verificare le impostazioni di trazione e frenatura delle macchine, nonché l'equipaggiamento di sicurezza, l'assistenza alla guida o la resistenza delle strutture.
