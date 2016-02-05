I lavori alla stazione di Juvisy-sur-Orge procedono!

7a stazione della Francia (2a fuori Parigi) e 60.000 passeggeri/giorno

Questo progetto consiste nel riorganizzare tutti gli spazi di trasferimento distribuiti su tre punti di accesso. Le circolazioni saranno completamente ridisegnate all'interno del polo, in particolare attraverso l'estensione della metropolitana nord. La costruzione di un ponte pedonale per pedoni e ciclisti rafforzerà i collegamenti urbani tra il centro città e le rive della Senna.

Il GPI fornirà un collegamento con la futura linea del tram T7 da Athis-Mons.