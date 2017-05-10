La RER A passa al pilota automatico nella sua sezione centrale

Un'innovazione presto estesa a tutta la linea A

L'implementazione del pilota automatico è in corso e sarà effettiva su tutti i treni RER A nella seconda metà del 2018. Questa distribuzione avviene senza interrompere il traffico e senza influire sui viaggiatori.

Per Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF), Presidente della Regione Île-de-France, "La rivoluzione dei trasporti continua giorno dopo giorno. Grazie al rinnovo del materiale rotabile con nuovi treni a due piani su tutta la linea, il pilota automatico è ora possibile. Questa enorme innovazione della RATP ci consentirà di avere più treni nella sezione centrale, su base più regolare, oltre a maggiori informazioni per i passeggeri. »»

Oltre all'implementazione del pilota automatico sulla sezione centrale, RATP e Île-de-France Mobilités hanno lanciato un vasto piano di modernizzazione della linea e stanno investendo molto per migliorare la regolarità, la capacità e l'affidabilità dell'infrastruttura.