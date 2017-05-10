La RER A passa al pilota automatico nella sua sezione centrale
Treni più veloci e affidabili
Questa innovazione tecnica consentirà di rafforzare la qualità del servizio sulla RER A migliorando la regolarità e la robustezza della linea. La velocità dei treni sarà ottimizzata e verrà mantenuto un intervallo costante tra tutti i treni. Questo risparmio di tempo ridurrà l'impatto dei micro-incidenti, soprattutto nelle ore di punta. Inoltre, aumentando la velocità commerciale dei treni di 5 km/h nella sezione centrale, il tempo di percorrenza tra Vincennes e La Défense sarà ridotto di 2 minuti.
Comfort per gli utenti, dunque, ma anche per i conducenti. In modalità pilota automatico, continuano a supervisionare la guida e garantire il servizio ai passeggeri decidendo di chiudere le porte. Saranno quindi più disponibili per le informazioni ai passeggeri.
Un'innovazione presto estesa a tutta la linea A
L'implementazione del pilota automatico è in corso e sarà effettiva su tutti i treni RER A nella seconda metà del 2018. Questa distribuzione avviene senza interrompere il traffico e senza influire sui viaggiatori.
Per Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités (ex STIF), Presidente della Regione Île-de-France, "La rivoluzione dei trasporti continua giorno dopo giorno. Grazie al rinnovo del materiale rotabile con nuovi treni a due piani su tutta la linea, il pilota automatico è ora possibile. Questa enorme innovazione della RATP ci consentirà di avere più treni nella sezione centrale, su base più regolare, oltre a maggiori informazioni per i passeggeri. »»
Oltre all'implementazione del pilota automatico sulla sezione centrale, RATP e Île-de-France Mobilités hanno lanciato un vasto piano di modernizzazione della linea e stanno investendo molto per migliorare la regolarità, la capacità e l'affidabilità dell'infrastruttura.