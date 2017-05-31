La rete tranviaria continua il suo dispiegamento nell'Ile-de-France

Attualmente in servizio tra Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) e Noisy-le-Sec (93), il tram 1 è oggetto di diversi progetti di investimento: miglioramento delle condizioni operative, della sicurezza e dell'accessibilità, nonché estensioni della linea verso est e ovest.

Il progetto di estensione del tram 1 verso ovest tra Colombes (stazione Gabriel Péri) e Rueil-Malmaison offrirà nuove possibilità di alimentazione per i passeggeri alle linee esistenti della rete: tram 2, RER A, linea L e futura metropolitana 15. Questa estensione includerà 15 nuove stazioni su 7,5 km per circa 58.000 passeggeri al giorno su questa nuova sezione.

Il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha appena votato i risultati della consultazione pubblica condotta tra il 7 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017. Il costo complessivo dell'investimento del progetto è stimato in circa 370 milioni di euro.