La rete tranviaria continua il suo dispiegamento nell'Ile-de-France
Approvato il finanziamento del tram 12 Express tra Evry e Massy-Palaiseau
Il futuro Tram 12 Express rafforzerà la rete di trasporto pubblico per il territorio dell'Essonne. Atteso con impazienza dai circa 40.000 passeggeri giornalieri, questo tram servirà 13 comuni del dipartimento tra Massy-Palaiseau ed Evry. Collegherà le linee RER D, C e B su un percorso di 20 km.
Il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha approvato martedì 30 maggio 2017 il secondo accordo di finanziamento relativo alla costruzione del Tram 12 Express per un importo di 214,5 milioni di euro. Il tram 12 Express è costruito come parte di un progetto multi-gestione Île-de-France Mobilités, SNCF Mobilités e SNCF Réseau. Île-de-France Mobilités (ex STIF) finanzia il materiale rotabile con 120 milioni di euro. Il finanziamento dell'infrastruttura è fornito dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dal Consiglio dipartimentale dell'Essonne.
Prolungamento del tram 1 fino a Nanterre e Rueil-Malmaison
Attualmente in servizio tra Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles (92) e Noisy-le-Sec (93), il tram 1 è oggetto di diversi progetti di investimento: miglioramento delle condizioni operative, della sicurezza e dell'accessibilità, nonché estensioni della linea verso est e ovest.
Il progetto di estensione del tram 1 verso ovest tra Colombes (stazione Gabriel Péri) e Rueil-Malmaison offrirà nuove possibilità di alimentazione per i passeggeri alle linee esistenti della rete: tram 2, RER A, linea L e futura metropolitana 15. Questa estensione includerà 15 nuove stazioni su 7,5 km per circa 58.000 passeggeri al giorno su questa nuova sezione.
Il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha appena votato i risultati della consultazione pubblica condotta tra il 7 novembre 2016 e il 31 gennaio 2017. Il costo complessivo dell'investimento del progetto è stimato in circa 370 milioni di euro.
Tram 13 Express esteso a nord
Attualmente in piena costruzione a sud e tra la Grande ceinture Ouest e la RER A, è stata studiata un'estensione del Tram 13 Express a nord per collegare le stazioni di Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture e Archères-Ville RER.
Dopo una prima inchiesta pubblica su un percorso ferroviario, è stato identificato un percorso urbano alternativo che garantisce un collegamento di qualità alla stazione RER di Poissy. Il Consiglio del Syndicat des Transports d'Île-de-France ha approvato lo schema di principio e il fascicolo di indagine di pubblica utilità di questo progetto di estensione del tram 13 Express fino ad Archères per un importo di 250 milioni di euro.