Il tram 10 Antony-Clamart è dichiarato di pubblica utilità

Attualmente, i proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités (ex STIF) e il Dipartimento Hauts-de-Seine stanno effettuando i cosiddetti studi di "pre-progetto": questi consentono di affinare le caratteristiche tecniche del progetto (posizione precisa della piattaforma tranviaria, marciapiedi, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.). Esse incorporano inoltre le riserve e le raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta.

I primi lavori, per preparare la deviazione delle reti sotterranee (gas, elettricità, acqua, ecc.), sono previsti per il 2017.

"Un passo decisivo per la mobilità degli abitanti dell'Hauts-de-Seine... ", secondo Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités

Questa linea tranviaria attraverserà i comuni di Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, servendo così molte strutture e progetti urbani.

Offrirà collegamenti con altri modi di trasporto: il TVM e la RER B a Croix-de-Berny, il tram 6 all'ospedale Béclère e molte linee di autobus.