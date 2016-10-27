Il tram 10 Antony-Clamart è dichiarato di pubblica utilità
Primi lavori preparatori previsti per il 2017
L'illustrazione cartografica dei lavori preparatori del 2017
Attualmente, i proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités (ex STIF) e il Dipartimento Hauts-de-Seine stanno effettuando i cosiddetti studi di "pre-progetto": questi consentono di affinare le caratteristiche tecniche del progetto (posizione precisa della piattaforma tranviaria, marciapiedi, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.). Esse incorporano inoltre le riserve e le raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta.
I primi lavori, per preparare la deviazione delle reti sotterranee (gas, elettricità, acqua, ecc.), sono previsti per il 2017.
"Un passo decisivo per la mobilità degli abitanti dell'Hauts-de-Seine... ", secondo Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités
Questa linea tranviaria attraverserà i comuni di Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, servendo così molte strutture e progetti urbani.
Offrirà collegamenti con altri modi di trasporto: il TVM e la RER B a Croix-de-Berny, il tram 6 all'ospedale Béclère e molte linee di autobus.
Pianificazione territoriale e miglioramento della mobilità
Questo progetto consentirà di riorganizzare lo spazio pubblico da facciata a facciata intorno alla linea e di riequilibrare lo spazio lasciato a ciascun utente al fine di favorire una circolazione più tranquilla.
I percorsi delle modalità attive saranno migliorati. I cicli avranno così strisce o binari dedicati che garantiranno un collegamento continuo su tutto il percorso. I percorsi pedonali saranno conformi alle normative in termini di accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM).
