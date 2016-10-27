Il tram 10 Antony-Clamart è dichiarato di pubblica utilità

Primi lavori preparatori previsti per il 2017

Schema dei lavori preparatori per il 2017
Il percorso dei lavori preparatori

L'illustrazione cartografica dei lavori preparatori del 2017

Attualmente, i proprietari del progetto, Île-de-France Mobilités (ex STIF) e il Dipartimento Hauts-de-Seine stanno effettuando i cosiddetti studi di "pre-progetto": questi consentono di affinare le caratteristiche tecniche del progetto (posizione precisa della piattaforma tranviaria, marciapiedi, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.). Esse incorporano inoltre le riserve e le raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta.
I primi lavori, per preparare la deviazione delle reti sotterranee (gas, elettricità, acqua, ecc.), sono previsti per il 2017.

"Un passo decisivo per la mobilità degli abitanti dell'Hauts-de-Seine... ", secondo Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités

Questa linea tranviaria attraverserà i comuni di Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, servendo così molte strutture e progetti urbani.

Offrirà collegamenti con altri modi di trasporto: il TVM e la RER B a Croix-de-Berny, il tram 6 all'ospedale Béclère e molte linee di autobus.

Pianificazione territoriale e miglioramento della mobilità

Questo progetto consentirà di riorganizzare lo spazio pubblico da facciata a facciata intorno alla linea e di riequilibrare lo spazio lasciato a ciascun utente al fine di favorire una circolazione più tranquilla.

I percorsi delle modalità attive saranno migliorati. I cicli avranno così strisce o binari dedicati che garantiranno un collegamento continuo su tutto il percorso. I percorsi pedonali saranno conformi alle normative in termini di accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM).

