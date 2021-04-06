Il tram T9 è qui!
Focus sulle città servite dal Tram T9
Con le sue 19 stazioni, il tram T9 sostituisce ora la linea di autobus 183 per offrire un servizio più rapido ed efficiente al dipartimento grazie alla sua corsia di traffico dedicata e all'alta frequenza di passaggio – ogni 5 minuti nelle ore di punta.
Il T9 serve sei città:
- Parigi – XIII arrondissement
- cantone di Ivry
- cantone di Vitry-sur-Seine
- cantone di Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Città
Grazie ai suoi collegamenti con molte linee di autobus, ma anche con la metropolitana e la RER, il tram T9 è pienamente integrato nella rete di trasporto regionale per migliorare gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France e dei visitatori di passaggio.
Il tram T9 in cifre
- 30 minuti, tra Porte de Choisy, Parigi, e Orly-Ville
- 10 km di pista
- 6 comuni serviti
- 19 stazioni
- 22 treni
Il tram T9 è accessibile con:
- un pass Navigo caricato (pacchetto Navigo, Navigo Liberté+, pacchetto immagina R,...)
oppure
- Un biglietto T+
Un biglietto specifico è disponibile anche presso le biglietterie automatiche nelle stazioni del tram T9. Quest'ultimo consente di effettuare un unico viaggio sulla linea.
Un "tram leggero" sicuro, confortevole e completamente accessibile
Costruiti da Alstom, i 22 convogli "Citadis" del tram T9 sono lunghi 45 metri. Completamente accessibili, confortevoli e sicuri, il loro design esterno è stato scelto dai residenti dell'Ile-de-France:
Un garage unico per il tram T9
Con il suo tetto plissettato, l'officina-garage del tram T9 è unica : come un cenno agli edifici industriali del 19 ° secolo, ospita una successione di hangar con grandi finestre che promuovono la luce naturale e buone prestazioni energetiche.
Situato a sud della linea, è essenziale per il corretto funzionamento del tram T9, sia per la manutenzione e il garage dei tram, ma anche per il funzionamento perché ospita il posto di comando centralizzato della linea.
Il tram T9 è anche un ambiente di vita rinnovato per gli abitanti
Con piste ciclabili o corsie disposte lungo tutto il percorso, cerchi per biciclette previsti in ogni stazione e ogni 150 metri circa, lungo la linea e percorsi pedonali più numerosi, più accessibili e più sicuri, il tram T9 dà il posto d'onore alla mobilità dolce.
Aiuole e piante, una piattaforma vegetata, la riqualificazione di strade, marciapiedi e marciapiedi, ma anche la creazione di piazze e piazze dotate di arredi urbani di qualità: attorno al Tram T9, è tutto un ambiente più verde e piacevole che si svolge.
Le tue linee di autobus sono riorganizzate attorno al tram T9
Dal 12 aprile, la tua rete di autobus si muove con l'arrivo del tram T9.
Per maggiori informazioni sui collegamenti offerti dal tram T9:
