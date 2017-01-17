Trasporto per vie navigabili interne, un nuovo servizio associato alla carta Navigo

Per Valérie Pécresse: "La Senna è oggi un asse trascurato dai trasporti pubblici. Già nel 2013 avevo preso posizione per il funzionamento di nuove offerte di servizi navetta fluviali per il trasporto regolare sulla Senna. Non posso quindi che accogliere con favore l'iniziativa di Batobus di istituire il suo pass annuale".

Questa iniziativa ha lo scopo di garantire una tariffa preferenziale di € 40 all'anno ai viaggiatori con la carta Navigo (pacchetti Navigo Annuel e Imagine R) per prendere le navette fluviali Batobus a volontà. Con una flotta di otto barche, Batobus serve 9 stazioni situate vicino ai principali quartieri e monumenti di Parigi.