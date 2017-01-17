Trasporto per vie navigabili interne, un nuovo servizio associato alla carta Navigo
Per Valérie Pécresse: "La Senna è oggi un asse trascurato dai trasporti pubblici. Già nel 2013 avevo preso posizione per il funzionamento di nuove offerte di servizi navetta fluviali per il trasporto regolare sulla Senna. Non posso quindi che accogliere con favore l'iniziativa di Batobus di istituire il suo pass annuale".
Questa iniziativa ha lo scopo di garantire una tariffa preferenziale di € 40 all'anno ai viaggiatori con la carta Navigo (pacchetti Navigo Annuel e Imagine R) per prendere le navette fluviali Batobus a volontà. Con una flotta di otto barche, Batobus serve 9 stazioni situate vicino ai principali quartieri e monumenti di Parigi.
Riflessioni sul rilancio del trasporto passeggeri sulla Senna e su tutti i corsi d'acqua navigabili
Parallelamente a questa iniziativa, e al fine di alimentare la riflessione sul rilancio dei trasporti sulla Senna e su tutti i corsi d'acqua navigabili, Île-de-France Mobilités sta lanciando uno studio sul trasporto fluviale di passeggeri.
Questo studio esaminerà le esperienze condotte all'estero, le lezioni apprese dall'esperimento Voguéo condotto dal 2008 al 2011, le esigenze dei "traghettatori di litorale", cioè brevi collegamenti per andare da una sponda all'altra del fiume, ma anche le esigenze al di fuori di Parigi. Avrà anche lo scopo di esplorare le possibilità offerte dalle varie innovazioni nel campo per offrire nuove tipologie di trasporto, come la soluzione "Sea Bubble" (imbarcazione elettrica direttamente ispirata all'Hydroptère).
L'obiettivo è duplice: soddisfare al meglio le esigenze dei viaggiatori presentando soluzioni praticabili a lungo termine.