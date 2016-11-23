I vincitori dei Mobility Awards 2016

FlexCité: Vincitore della categoria Trasporto pubblico Vincitore. SMS per informare gli utenti della rete PAM.

FlexCité, una filiale di RATP Dev, fornisce il trasporto su richiesta per le persone con mobilità ridotta. Il suo sistema informativo tramite SMS è stato premiato: avverte l'utente il giorno prima e poi pochi minuti prima dell'arrivo del suo veicolo. Questa soluzione facilita e migliora il comfort di utilizzo del servizio per l'utente.