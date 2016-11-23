I vincitori dei Mobility Awards 2016
Noveos: Vincitore nella categoria Walking and Public Space. "Segnaletica pedonale sul parco commerciale Noveos (Le Plessis-Robinson)".
Il parco commerciale Noveos è stato premiato per l'installazione di segnaletica pedonale, per indicare i tempi di percorrenza a piedi verso i mezzi pubblici, i servizi locali e le varie attività. Questa azione mira a promuovere la camminata in un ambiente inizialmente molto stradale.
FlexCité: Vincitore della categoria Trasporto pubblico Vincitore. SMS per informare gli utenti della rete PAM.
FlexCité, una filiale di RATP Dev, fornisce il trasporto su richiesta per le persone con mobilità ridotta. Il suo sistema informativo tramite SMS è stato premiato: avverte l'utente il giorno prima e poi pochi minuti prima dell'arrivo del suo veicolo. Questa soluzione facilita e migliora il comfort di utilizzo del servizio per l'utente.
PNR du Gâtinais: Vincitore ex-aequo nella categoria Modalità motorizzate individuali, sicurezza stradale. Una rete di autostop organizzata nel PNR di Gâtinais.
Il Parco Naturale Regionale francese del Gâtinais istituisce, sul suo territorio, una rete di autostop organizzata e sicura sul modello "Rezo Pouce" con una rete di utenti e fermate identificate da cartelli che consentono ai passeggeri e ai conducenti membri della rete di riconoscersi.
Pollici di Yvelines: Vincitore ex-aequo nella categoria Modalità motorizzate individuali, sicurezza stradale. Una rete di autostop organizzata negli Yvelines.
L'associazione "Pouce d'Yvelines" istituisce, in un settore rurale del dipartimento, una rete di autostop organizzata e sicura sul modello "Rezo Pouce" con una rete di utenti e fermate identificate da segnali che consentono ai passeggeri e ai conducenti membri della rete di riconoscersi.
Phenix: Vincitore nella categoria Merchandise
L'azienda Phenix è stata premiata per la creazione di cortocircuiti per la rivalutazione dei prodotti invenduti. Phoenix organizza tour ottimizzati tra diversi supermercati per raccogliere gli articoli invenduti e ridistribuirli a enti di beneficenza vicini. I tour vengono effettuati con veicoli puliti o poco inquinanti. Il progetto consente quindi di coniugare la razionalizzazione del trasporto merci e la lotta allo spreco alimentare.
Città di Sceaux: Vincitore nella categoria Bicicletta
La città di Sceaux è stata premiata per aver generalizzato il passaggio al semaforo rosso per i ciclisti, una prima in Francia. Questa misura migliora la sicurezza, il comfort e i tempi di percorrenza dei ciclisti e incoraggia l'uso della bicicletta per gli spostamenti urbani a breve distanza.
Val de Marne: Vincitore nella categoria Passeggiate, spazio pubblico, accessibilità
Il dipartimento della Val de Marne è stato premiato per il suo programma globale di accessibilità di tutte le fermate degli autobus sul suo territorio, indipendentemente dai gestori stradali interessati. Un approccio che migliora il comfort e l'accessibilità del trasporto pubblico per gli abitanti del dipartimento.