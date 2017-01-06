I progetti di Bus T Zen 4 e 5 dichiarati di Pubblica Utilità
Passaggi preliminari alla dichiarazione di pubblica utilità
Le indagini pubbliche per i progetti T Zen 4 e T Zen 5 si sono svolte rispettivamente dal 30 maggio al 4 luglio e dal 30 maggio al 30 giugno 2016. Durante questo periodo, diciotto permanenze sono state organizzate dalla commissione d'inchiesta di T Zen 4 per incontrare i cittadini dei sei comuni del percorso. Dodici permanenze sono state organizzate dalla commissione d'inchiesta di T Zen 5 sui quattro comuni interessati.
Al termine di entrambe le indagini, i progetti hanno ottenuto il parere favorevole delle commissioni d'inchiesta. Nella riunione del Consiglio del 5 ottobre 2016, Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha confermato l'interesse generale di entrambi i progetti.
I prossimi passi: studi per preparare il lavoro
Studi approfonditi denominati "pre-progetto" e "progetto" saranno intrapresi in consultazione con tutte le parti interessate. Esse consentiranno di perfezionare i costi, il calendario e le caratteristiche tecniche dei progetti e incorporeranno anche le raccomandazioni e le riserve formulate dalle commissioni d'inchiesta.
Autobus T Zen 4 E T Zen 5 per viaggi più facili e confortevoli
L'autobus T Zen è una modalità di trasporto innovativa che combina le prestazioni e la qualità del servizio del tram con la flessibilità dell'autobus: frequenza, regolarità, priorità ai semafori, stazioni accessibili e chiaramente identificabili, ben integrate nel paesaggio urbano.
L'autobus T Zen 4 circolerà su una corsia dedicata di 14 km tra "La Treille" a Viry-Châtillon e la stazione Train-RER di Corbeil-Essonnes con 30 stazioni. Servirà sei comuni: Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis, Courcouronnes, Évry e Corbeil-Essonnes.
L'autobus T Zen 5 circolerà su una corsia dedicata di 9 km tra il settore della Biblioteca François Mitterrand a Parigi 13 e l'hub di Choisy-le-Roi. Servirà 19 stazioni distribuite su quattro comuni: Parigi (13°), Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi.