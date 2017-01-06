I progetti di Bus T Zen 4 e 5 dichiarati di Pubblica Utilità

Passaggi preliminari alla dichiarazione di pubblica utilità

Le indagini pubbliche per i progetti T Zen 4 e T Zen 5 si sono svolte rispettivamente dal 30 maggio al 4 luglio e dal 30 maggio al 30 giugno 2016. Durante questo periodo, diciotto permanenze sono state organizzate dalla commissione d'inchiesta di T Zen 4 per incontrare i cittadini dei sei comuni del percorso. Dodici permanenze sono state organizzate dalla commissione d'inchiesta di T Zen 5 sui quattro comuni interessati.

Al termine di entrambe le indagini, i progetti hanno ottenuto il parere favorevole delle commissioni d'inchiesta. Nella riunione del Consiglio del 5 ottobre 2016, Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha confermato l'interesse generale di entrambi i progetti.