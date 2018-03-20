[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 4 della metropolitana fino a Bagneux
Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, Michel Cadot, Prefetto della Regione Île-de-France e di Parigi, Patrick Devedjian, Presidente del Dipartimento Hauts-de-Seine e Catherine Guillouard, Presidente e CEO di RATP si sono incontrati per segnare la fine dei lavori di ingegneria civile nella futura stazione di Bagneux. Un passo decisivo prima della messa in servizio, prevista per la metà del 2021.
Il "grosso del lavoro" è finito a Bagneux
L'estensione della linea 4 della metropolitana a Montrouge e Bagneux è in pieno svolgimento dal 2015. I cosiddetti lavori di "ingegneria civile" sono stati completati alla stazione di Bagneux e praticamente completati alla stazione di Verdun Sud. Consistono nella realizzazione dell'opera strutturale: il tunnel, le pareti, le lastre di cemento che costituiscono il pavimento e i pavimenti delle future stazioni. Dopo il completamento di questo lavoro, possono iniziare le attrezzature e lo sviluppo del tunnel e delle stazioni: posa delle rotaie, installazione della segnaletica, illuminazione, verniciatura, ecc. La maggior parte dell'attività si svolgerà nel seminterrato e il fastidio per i residenti locali sarà minore.
Il progetto in breve
Dopo una prima estensione da Porte d'Orléans a Mairie de Montrouge nel 2013, la linea 4 continua la sua avanzata nella vicina periferia parigina, contribuendo allo sviluppo urbano di nuovi territori. L'estensione comprende 1,9 km di nuovi binari per 2 nuove stazioni. Permetterà un viaggio diretto tra Bagneux e il centro di Parigi in meno di 30 minuti. Al momento della messa in servizio, quasi 37.000 passeggeri utilizzeranno l'estensione ogni giorno.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che ha affidato la gestione del progetto a RATP, l'amministrazione aggiudicatrice. Rappresenta un investimento di 380 milioni di euro, finanziato dalla Regione Île-de-France (60%), dallo Stato (25%) e dal dipartimento Hauts-de-Seine (15%).
Il rinnovo delle metropolitane che circolano sulla linea è finanziato da Île-de-France Mobilités (50%) e RATP (50%) per un importo totale di 211 milioni di euro. L'esercizio della linea è finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.