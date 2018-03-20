[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della linea 4 della metropolitana fino a Bagneux

Il "grosso del lavoro" è finito a Bagneux

L'estensione della linea 4 della metropolitana a Montrouge e Bagneux è in pieno svolgimento dal 2015. I cosiddetti lavori di "ingegneria civile" sono stati completati alla stazione di Bagneux e praticamente completati alla stazione di Verdun Sud. Consistono nella realizzazione dell'opera strutturale: il tunnel, le pareti, le lastre di cemento che costituiscono il pavimento e i pavimenti delle future stazioni. Dopo il completamento di questo lavoro, possono iniziare le attrezzature e lo sviluppo del tunnel e delle stazioni: posa delle rotaie, installazione della segnaletica, illuminazione, verniciatura, ecc. La maggior parte dell'attività si svolgerà nel seminterrato e il fastidio per i residenti locali sarà minore.