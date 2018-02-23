[I lavori stanno procedendo] Prolungamento della RER E verso ovest
La costruzione di questo progetto strutturante per l'Île-de-France è in pieno svolgimento. Uno sguardo indietro in immagini e video sui numerosi lavori di sviluppo in corso sull'intero lineare della futura linea.
La "grande" costruzione è attualmente in corso a Nanterre e Courbevoie
Prima di tutto, a Nanterre, sono in costruzione due ponti e un sottopassaggio che fungerà da collegamento con la futura linea 15 della futura metropolitana automatica Grand Paris Express. Questo sito sarà utilizzato anche per ospitare il sito di stoccaggio per i treni in funzione. Il direttore del progetto fornisce un aggiornamento video:
Parallelamente, sono in corso diverse operazioni a Courbevoie per preparare l'arrivo della perforatrice per tunnel che sarà responsabile dello scavo del tunnel tra Nanterre e Haussmann – Saint-Lazare. In particolare, è in fase di scavo un pozzo d'ingresso di 38 metri. All'ordine del giorno è previsto anche un dispositivo che consentirà lo smaltimento del materiale di scavo via mare. Infine, nell'ambito del CNIT, sono in corso lavori per riprendere le fondamenta dell'edificio per consentire la costruzione della nuova stazione RER E.
Sono in corso importanti lavori di ammodernamento sull'attuale linea J
Sul lato Yvelines, sulla linea J in funzione, sono in corso diversi progetti, all'ingresso della stazione di Poissy, i team di progetto stanno lavorando da settembre 2017 per ampliare il ponte ferroviario situato in rue de la Gare, che aggiungerà un terzo binario per i treni e renderà il traffico ferroviario più fluido.
Nella stazione di Aubergenville-Elisabethville sono in corso lavori per estendere e alzare i binari. Ci sono anche piani per sostituire le attuali pensiline passeggeri con nuove attrezzature più confortevoli.
Infine, a Parigi, un pozzo è stato scavato da metà dicembre 2017. Consentirà ai lavoratori di accedere al futuro tunnel. Per evitare l'inquinamento acustico, a febbraio è stato allestito un hangar acustico.
Il progetto in breve
Il progetto di estensione della RER E verso ovest comprende 14 stazioni, tra cui una sezione completamente nuova tra Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (con la costruzione di 3 nuove stazioni) e la ripresa dei binari della linea J Transilien tra Nanterre e Mantes-La-Jolie, che saranno completamente modernizzati per l'occasione. Tre dipartimenti sono interessati: Parigi, Hauts-de-Seine e Yvelines.
Il progetto è guidato da Île-de-France Mobilités, che ha affidato la gestione del progetto a SNCF Mobilités per la gestione dei servizi di trasporto e SNCF Réseau per l'infrastruttura di trasporto della rete ferroviaria nazionale.
Il finanziamento è fornito da 8 partner: lo Stato, Île-de-France Mobilités, la Regione Île-de-France, il dipartimento Hauts-de-Seine e Yvelines, Parigi, la Société du Grand Paris e SNCF per un importo di 3,80 miliardi di euro per le infrastrutture e 1,8 miliardi di euro per il materiale rotabile. L'esercizio della futura linea sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sono previsti 55 km di nuove strade (di cui 47 rinnovate e riqualificate). L'estensione della RER E consentirà un viaggio di 40 minuti tra Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quasi 620.000 passeggeri giornalieri sono attesi alla messa in servizio.