La sperimentazione di navette autonome nell'Île-de-France continua a Vincennes
Un primo bilancio molto incoraggiante a La Défense
All'inizio dell'anno, navette autonome hanno percorso il ponte Charles-de-Gaulle tra le stazioni di Austerlitz e Lione. Il risultato: più di 30.000 viaggiatori attratti da questa nuova tecnologia nell'arco di due mesi. Un successo che ha spinto Île-de-France Mobilités a sperimentare sempre di più questo nuovo tipo di trasporto.
Il 29 giugno 2017 sono state inaugurate navette autonome sul piazzale di La Défense, per un periodo di prova di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2017. Il luogo è infatti ideale per sperimentare i tre veicoli autonomi a causa del gran numero di pedoni in loco e delle lunghe distanze che possono separare gli uffici dal trasporto pubblico. E proprio come il primo esperimento all'inizio del 2017, i risultati di questi primi 4 mesi sono molto buoni, con quasi 35.000 viaggiatori che sono saliti a bordo delle navette e che hanno potuto essere trasportati gratuitamente su 3 diversi circuiti.
Ma ancora più importante, la soddisfazione del cliente è totale. Il 97% degli utenti è molto soddisfatto del proprio viaggio e l'89% dei viaggiatori intende utilizzarlo di nuovo. Questo ottimo feedback ha persino incoraggiato Île-de-France Mobilités a continuare l'esperimento per altri 6 mesi. Una prosecuzione dei test che vedrebbe poi le navette circolare in totale autonomia, vale a dire senza un addetto alla reception come avveniva fino ad ora: una prima mondiale!"Funziona e piace. Anche chi non usa la navetta non è disturbato dai suoi passaggi. Questo tipo di veicolo può rispondere alla domanda del primo o dell'ultimo miglio", afferma Stéphane Beaudet, vicepresidente di Île-de-France Mobilités e della regione Île-de-France.
Vincennes, il prossimo passo per le navette autonome
Con un tale successo, non sorprende che Île-de-France Mobilités voglia andare oltre. RATP, Île-de-France Mobilités e la città di Parigi hanno quindi deciso di sperimentare nuove navette autonome nella zona est della capitale, tra la stazione della metropolitana Château de Vincennes (linea 1) e il Parc Floral (Bois de Vincennes). Due veicoli senza conducente ma con addetto alla reception circoleranno da venerdì 17 novembre 2017, perun periodo di 6 mesidal venerdì alla domenica.
Secondo Stéphane Beaudet, si tratta di "un esperimento che prefigura una vera e propria linea di autobus".
La sfida delle navette autonome nell'Île-de-France
Questo tipo di veicolo innovativo è una delle principali priorità di sviluppo di Île-de-France Mobilités ed è considerato il futuro della mobilità all'interno di una regione che copre sia aree residenziali e occupazionali dense che aree più rurali sulla Grande Couronne. Arricchendo l'elenco delle sue modalità di trasporto con navette autonome, Île-de-France Mobilités sarà in grado di adattare la sua offerta in base all'ambiente e offrire soluzioni di mobilità nelle aree in cui viene identificata la necessità. Questi veicoli saranno così in grado di risolvere il problema dell'ultimo miglio, rendendo possibile andare dove altri mezzi di trasporto non possono passare.
Inoltre, altri esperimenti dovrebbero arrivare nelle prossime settimane con due nuove navette autonome che dovrebbero essere installate sul sito CEA Paris-Saclay, mentre alcuni test sono allo studio sulla Grande Couronne a livello di campus universitari o ospedali.