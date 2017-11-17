La sperimentazione di navette autonome nell'Île-de-France continua a Vincennes

Un primo bilancio molto incoraggiante a La Défense

All'inizio dell'anno, navette autonome hanno percorso il ponte Charles-de-Gaulle tra le stazioni di Austerlitz e Lione. Il risultato: più di 30.000 viaggiatori attratti da questa nuova tecnologia nell'arco di due mesi. Un successo che ha spinto Île-de-France Mobilités a sperimentare sempre di più questo nuovo tipo di trasporto.

Il 29 giugno 2017 sono state inaugurate navette autonome sul piazzale di La Défense, per un periodo di prova di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2017. Il luogo è infatti ideale per sperimentare i tre veicoli autonomi a causa del gran numero di pedoni in loco e delle lunghe distanze che possono separare gli uffici dal trasporto pubblico. E proprio come il primo esperimento all'inizio del 2017, i risultati di questi primi 4 mesi sono molto buoni, con quasi 35.000 viaggiatori che sono saliti a bordo delle navette e che hanno potuto essere trasportati gratuitamente su 3 diversi circuiti.