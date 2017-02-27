Collegamento Gare du Nord – Gare de l'Est: consultazione fino al 31 marzo 2017

Tuttavia, a soli 500 metri di distanza, queste stazioni sono scarsamente collegate tra loro. La rete di spazi pubblici che collega le due stazioni è ora considerata relativamente inadatta: traffico automobilistico pesante, pendenza elevata tra le stazioni con scale che creano difficoltà per le persone con mobilità ridotta, passeggeri che trasportano bagagli, segnaletica poco visibile, ecc.

Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF): "La Gare du Nord è la prima stazione in Europa, una delle principali porte d'accesso al nostro territorio. In un contesto post-Brexit, è cruciale per la nostra attrattiva. Come importante hub per gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France, è fondamentale che la coerenza con la Gare de l'Est sia approfondita e che il tutto si adatti perfettamente, con una migliore leggibilità, all'offerta di trasporto pubblico. »

Questo progetto mira quindi a far emergere un facile collegamento tra le stazioni, ma anche la costituzione di un insieme leggibile, un "hub" di trasporto all'interno di spazi pubblici rivalutati.

Île-de-France Mobilités (ex STIF), lo Stato, la Regione Île-de-France, la città di Parigi e SNCF invitano gli utenti delle stazioni, i residenti, i dipendenti, le associazioni e tutte le parti interessate a conoscere durante diversi momenti salienti.