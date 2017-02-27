Collegamento Gare du Nord – Gare de l'Est: consultazione fino al 31 marzo 2017
Tuttavia, a soli 500 metri di distanza, queste stazioni sono scarsamente collegate tra loro. La rete di spazi pubblici che collega le due stazioni è ora considerata relativamente inadatta: traffico automobilistico pesante, pendenza elevata tra le stazioni con scale che creano difficoltà per le persone con mobilità ridotta, passeggeri che trasportano bagagli, segnaletica poco visibile, ecc.
Per Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités (ex STIF): "La Gare du Nord è la prima stazione in Europa, una delle principali porte d'accesso al nostro territorio. In un contesto post-Brexit, è cruciale per la nostra attrattiva. Come importante hub per gli spostamenti quotidiani dei residenti dell'Ile-de-France, è fondamentale che la coerenza con la Gare de l'Est sia approfondita e che il tutto si adatti perfettamente, con una migliore leggibilità, all'offerta di trasporto pubblico. »
Questo progetto mira quindi a far emergere un facile collegamento tra le stazioni, ma anche la costituzione di un insieme leggibile, un "hub" di trasporto all'interno di spazi pubblici rivalutati.
Île-de-France Mobilités (ex STIF), lo Stato, la Regione Île-de-France, la città di Parigi e SNCF invitano gli utenti delle stazioni, i residenti, i dipendenti, le associazioni e tutte le parti interessate a conoscere durante diversi momenti salienti.
Gli appuntamenti: 4 incontri sul campo dalle 17h alle 19h30
- Tunnel Château-Landon: martedì 7 marzo
- Rue d'Alsace: giovedì 9 marzo
- Gare de l'Est: martedì 14 marzo
- Gare du Nord: martedì 21 marzo
Un incontro "il progetto camminando" con due ore di visite sabato 11 marzo dalle 9:30 alle 12:00.
Un workshop dedicato allo sviluppo del collegamento pedonale martedì 28 marzo dalle 19h alle 21h Municipio del 10 ° arrondissement.
Altri mezzi di informazione e di espressione sono messi a disposizione per raccogliere l'opinione di tutti: un sito Internet www.nouvelle-liaison-gare-nord-est.fr con un modulo di notifica e un opuscolo informativo con una scheda T distribuito nelle cassette postali vicino alle due stazioni e distribuito durante il
Cifre chiave
- 800.000 passeggeri al giorno nelle due stazioni, di cui 600.000 effettuano una coincidenza
- 500 m tra le due stazioni
- 4 linee della metropolitana
- 6 linee ferroviarie e RER
- 17 linee autobus