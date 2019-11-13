Stanco di acquistare biglietti T+? Prova il nuovo servizio Navigo Liberté + e viaggia à la carte!

Puoi viaggiare sul seguente perimetro:

Linee della metropolitana;

Le sezioni a Parigi (zona 1) delle linee RER/treno;

Linee di autobus oggetto di un accordo con il Syndicat des Transports d'Île-de-France e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France;

Le linee Orlybus e Roissybus;

Tram e linee Tzen;

La funicolare di Montmartre.

Navigo Liberté + non consente di viaggiare su:

Tram linea 11 Express;

Orlyval.

È per me?

Se vivi o lavori nell'Île-de-France e occasionalmente viaggi con i biglietti t+, allora sì, Navigo Liberté+ fa per te!

Quanto mi costa?

Ogni viaggio costa 1,49 €* e beneficiate di collegamenti gratuiti tra la RER o il treno a Parigi/metropolitana e l'autobus/tram (*escluso OrlyBus/RoissyBus). Stai pensando di viaggiare di più? È possibile caricare in qualsiasi momento un pacchetto Navigo tutte le zone (giorno, settimana e mese) sullo stesso pass.

Come funziona?

Dopo esserti abbonato al servizio Navigo Liberté +, viaggi convalidando il tuo pass Navigo ogni volta che passi durante il viaggio. Puoi monitorare i tuoi consumi sullo spazio del tuo account.

Ogni mese, i tuoi viaggi vengono conteggiati e ti viene addebitato l'importo totale dei tuoi viaggi il mese successivo. Se non viaggi, non paghi nulla!

Nota: il contratto può essere risolto in qualsiasi momento e gratuitamente.

Per + informazioni:

Visita navigo.fr/titres/liberte-plus o contatta gli agenti RATP o SNCF.