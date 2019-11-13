Stanco di acquistare biglietti T+? Prova il nuovo servizio Navigo Liberté + e viaggia à la carte!
Infografica: Navigo Liberté + Convalida prima, paga dopo. Con Navigo Liberté +, evita le code ai lavoratori autonomi e paga i tuoi viaggi con addebito diretto il mese successivo.
- Non c'è bisogno di anticipare i tuoi acquisti
- Collegamenti inclusi
- Paga per i tuoi viaggi il più basso
- Pass personalizzato
Cos'è Navigo Liberté +?
È un servizio che ti consente di viaggiare liberamente sulla rete (tranne RER / treni fuori Parigi) senza dover acquistare il tuo biglietto di trasporto in anticipo! Niente più code: ti iscrivi al servizio, viaggi e il gioco è fatto!
Puoi viaggiare sul seguente perimetro:
- Linee della metropolitana;
- Le sezioni a Parigi (zona 1) delle linee RER/treno;
- Linee di autobus oggetto di un accordo con il Syndicat des Transports d'Île-de-France e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France;
- Le linee Orlybus e Roissybus;
- Tram e linee Tzen;
- La funicolare di Montmartre.
Navigo Liberté + non consente di viaggiare su:
- Tram linea 11 Express;
- Orlyval.
È per me?
Se vivi o lavori nell'Île-de-France e occasionalmente viaggi con i biglietti t+, allora sì, Navigo Liberté+ fa per te!
Quanto mi costa?
Ogni viaggio costa 1,49 €* e beneficiate di collegamenti gratuiti tra la RER o il treno a Parigi/metropolitana e l'autobus/tram (*escluso OrlyBus/RoissyBus). Stai pensando di viaggiare di più? È possibile caricare in qualsiasi momento un pacchetto Navigo tutte le zone (giorno, settimana e mese) sullo stesso pass.
Come funziona?
Dopo esserti abbonato al servizio Navigo Liberté +, viaggi convalidando il tuo pass Navigo ogni volta che passi durante il viaggio. Puoi monitorare i tuoi consumi sullo spazio del tuo account.
Ogni mese, i tuoi viaggi vengono conteggiati e ti viene addebitato l'importo totale dei tuoi viaggi il mese successivo. Se non viaggi, non paghi nulla!
Nota: il contratto può essere risolto in qualsiasi momento e gratuitamente.
Per + informazioni:
Visita navigo.fr/titres/liberte-plus o contatta gli agenti RATP o SNCF.