I nostri luoghi naturali preferiti (e gratuiti) per rinfrescarsi nell'Île-de-France

Un po' di aria di vacanza a Conflans-Sainte-Honorine

Conosci Conflans-Sainte-Honorine? Situata alla confluenza di due fiumi, la Senna e l'Oise, è la capitale dell'Ile-de-France della navigazione interna (trasporto fluviale su chiatta). I barcaioli hanno una cappella (su una chiatta!) e persino un collegio per i loro figli.

Conflans ha molto da offrire al visitatore in cerca di freschezza: un castello medievale, scogliere di gesso e rive della Senna splendidamente paesaggistiche - ampie terrazze, sedie a sdraio in riva al mare. È anche il pretesto per una bella passeggiata ombreggiata lungo l'acqua, oltre le chiatte e le barche storiche che vi sono ormeggiate.

RER A, linee L e J, stazione Conflans-Fin d'Oise