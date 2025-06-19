I nostri luoghi naturali preferiti (e gratuiti) per rinfrescarsi nell'Île-de-France
A Parigi (75)
Parigi, come tutte le grandi città, concentra le isole di calore. Ma la città si sta adattando e gli spazi di freschezza si stanno moltiplicando. In attesa dell'apertura dei siti di balneazione nella Senna e nel Bassin de la Villette, dal 5 luglio al 31 agosto, ti consigliamo di andare a prendere il fresco sdraiato sull'erba, sotto un albero centenario, in uno dei grandi parchi della città - Parc Monceau, Parc Montsouris, Parc des Buttes Chaumont, Parc de Bercy o anche il parco molto carino e sconosciuto della Butte du Chapeau Rouge, Bois de Boulogne o Vincennes... La scelta è vasta!
In Senna e Marna (77)
In questo dipartimento verde e blu, tra la foresta di Fontainebleau, Senna e Marna, le opzioni di freschezza sono molteplici. Sveliamo i nostri migliori piani anti-ondata di calore.
Tra spiaggia e foresta a Bois-le-Roi
Sulla linea R, l'isola per il tempo libero di Bois-le-Roi offre una spiaggia attrezzata e libera, tra le rive della Senna e la foresta di Fontainebleau. Nuoto, grandi prati, giochi per bambini e passeggiate nella foresta, vicino alla stazione di Bois-le-Roi? Facciamolo!
Linea R, stazione di Bois-le-Roi
Prendi il fresco, i piedi nel Loing
Ogni estate, gente del posto e visitatori si affollano per godersi il magnifico scenario di Moret-sur-Loing, una graziosa cittadina medievale, e le sue rive erbose che degradano dolcemente verso le acque vive del Loing. Togliti le scarpe, goditi la freschezza dell'acqua. Una beatitudine.
Linea R, stazione Moret - Veneux-les-Sablons
Passeggia lungo il Canal de l'Ourcq
Salta nella P fino a Crouy-sur-Ourcq. Appena usciti, la campagna e questo grazioso castello medievale che vi accoglie. Pochi metri più in basso, il Canal de l'Ourcq vi aspetta per una lunga passeggiata lungo il bordo dell'acqua, sotto il fogliame degli enormi alberi che lo costeggiano.
Linea P, stazione Crouy-sur-Ourcq
In Yvelines (78)
Stagni reali sulla linea N
Prendere la linea N fino a Perray-en-Yvelines, direzione: les Étangs de Hollande. Ex serbatoi destinati ad alimentare le fontane della Reggia di Versailles, questi stagni sono ora un luogo idilliaco per passeggiare (e nuotare), ai margini della superba foresta di Rambouillet. E se ne hai voglia, cammina fino agli stagni - dallo stagno di Saint-Hubert al Grand Étang de Hollande dove si trova il centro ricreativo, con la sua area balneare completamente gratuita! Una lunga passeggiata piena di freschezza e ombra.
Linea N, stazione Perray-en-Yvelines
Un po' di aria di vacanza a Conflans-Sainte-Honorine
Conosci Conflans-Sainte-Honorine? Situata alla confluenza di due fiumi, la Senna e l'Oise, è la capitale dell'Ile-de-France della navigazione interna (trasporto fluviale su chiatta). I barcaioli hanno una cappella (su una chiatta!) e persino un collegio per i loro figli.
Conflans ha molto da offrire al visitatore in cerca di freschezza: un castello medievale, scogliere di gesso e rive della Senna splendidamente paesaggistiche - ampie terrazze, sedie a sdraio in riva al mare. È anche il pretesto per una bella passeggiata ombreggiata lungo l'acqua, oltre le chiatte e le barche storiche che vi sono ormeggiate.
RER A, linee L e J, stazione Conflans-Fin d'Oise
In Essonne (91)
Sogni di freschezza a Chamarande
Nel cuore dell'Essonne, vai a prendere un po 'di fresco nel parco del castello di Chamarande. Inscritto in un'area naturale eccezionale – la foresta del Belvedere e la valle del Juine, il Domaine offre una moltitudine di paesaggi per dimenticare il caldo per un po '. Rive di Juine, foresta ombreggiata e giardini di piacere: 98 ettari per respirare sotto l'ondata di calore.
RER C, stazione di Chamarande
In Hauts-de-Seine (92)
Parco dell'Île Saint-Germain
Immagina: stai camminando su un'isola tranquilla, ovunque i grandi prati si succedono ai piccoli giardini tematici intimi. Qua e là, ristoranti e parchi giochi punteggiano la passeggiata. Tutto intorno: la Senna. Sei in una bolla di calma e freschezza, eppure sei nell'Hauts-de-Seine, tra Issy-les-Moulineaux e Boulogne-Billancourt, a breve distanza dalla metropolitana.
Metro linea 12, stazione Mairie d'Issy, o RERC, stazione Issy-Val de Seine
In Seine-Saint-Denis (93)
Giochi d'acqua al Parco Dipartimentale Georges Valbon
Il Parco Dipartimentale Georges Valbon è il più grande parco dell'Ile-de-France classificato Natura 2000, con il suo lago e 400 ettari di prati e prati. E in estate, gioca a fondo la carta dell'acqua! Sedie a sdraio in legno di fronte al lago, cascata, getti d'acqua ma anche rinfreschi, ampi prati e parchi giochi: vieni a riposare fresco per la giornata, è totalmente esotico, nel cuore di Seine-Saint-Denis.
Tram T11, stazione Stains - La Cerisaie, o autobus 249, stazione Centre des Essences
In Val-de-Marne (94)
All'ombra delle guinguette
Cosa sarebbe la Val-de-Marne senza le sue bucoliche rive della Marna punteggiate da leggendarie guinguette? Quando hai voglia di freschezza, salta sulla RER, direzione Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont o Saint-Maur des Fossés per una passeggiata ombreggiata lungo l'acqua.
RER A, stazioni Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont o Saint-Maur des Fossés
In Val-d'Oise (95)
Romanticismo e freschezza a Auvers-sur-Oise
Accomodatevi sulla linea H, direzione: le rive dell'Oise! Prima tappa: Auvers-sur-Oise. La città famosa per aver ospitato il brillante pittore Vincent Van Gogh nelle sue ultime settimane, ha molto da offrire ai viaggiatori in cerca di freschezza. Dalle rive dell'Oise (con una simpatica guinguette), ai sentieri forestali, passando per il parco del Château d'Auvers e le graziose strade fiorite: cambio di scenario e ombra garantiti!
Puoi andare direttamente ad Auvers in treno, tramite un cambio a Valmondois. Oppure, aggiungi una piccola passeggiata extra fermandoti a Méry-sur-Oise. Verso Auvers, il sentiero scende dritto e di passaggio attraverserete il castello di Méry e il suo bellissimo parco (fate una passeggiata).
Linea H - Gare d'Auvers-sur-Oise o Gare de Méry-sur-Oise
La Dolce Vita a L'Isle-Adam
Un po 'più avanti sulla linea H, la bella città di Isle-Adam ha molto da offrire agli abitanti delle città in cerca di freschezza! Situata sulle rive dell'Oise, la piccola città dispiega guinguette e prati dolcemente digradanti verso le fresche acque del fiume. Vuoi più freschezza: i pedalò sono a noleggio. E per un giorno come in spiaggia, la Plage de l'Isle-Adam offre la sua atmosfera molto Belle Epoque a coloro che sognano di nuotare (la piscina è superba) e l'ozio. Attenzione, è a pagamento (ma gratuito per i bambini sotto i 5 anni).
Linea H - stazione L'Isle-Adam