Linea 15: un primo treno della futura metropolitana arriva al centro operativo di Champigny
Il progetto della linea 15 della metropolitana è diviso in tre assi. Un asseest che collegherà Saint-Denis Pleyel a Champigny-sur-Marne, un assesud che collegherà Pont de Sèvres a Noisy-Champs e un asse ovest che collegherà Saint-Denis Pleyel a Pont de Sèvres.
Fiore all'occhiello nella costruzione del trasporto pubblico di domani avviato da Île-de-France Mobilités e dai suoi partner, il suo obiettivo è quello di formare una nuova circonvallazione esterna intorno a Parigi che faciliterà gli spostamenti e ridurrà i tempi di percorrenza per gli abitanti dei 22 comuni serviti, desaturando i trasporti attuali.
20 giugno, il primo treno lascia lo stabilimento Alstom per il centro operativo di Champigny
Dopo la costruzione dei treni e una serie di primi test effettuati presso il costruttore, martedì 20 giugno la metro 15 passa un nuovo traguardo!
Un primo convoglio di sei carrozze (che una volta assemblate formeranno un treno che può ospitare fino a 1.000 passeggeri!) dagli impianti di costruzione di Alstom a Valencienne a Champigny al Material Operations Center (CEM) dove saranno assemblati prima di iniziare una nuova serie di test.
Questo primo convoglio arriverà a destinazione 2 giorni dopo la sua partenza, il 21 giugno!
La nuova metropolitana delle linee 15, 16 e 17: in poche parole
Finanziate al 100% da Île-de-France Mobilités, queste nuove metropolitane che equipaggeranno la linea 15, ma anche le linee 16 e 17, annunciano il futuro del trasporto pubblico nella regione parigina con ancora più accessibilità, comfort e sicurezza a bordo!
Fai le presentazioni:
- + spaziose : carrozze con 3 o 6 convogli allargati per facilitare la circolazione e migliorare il comfort dei passeggeri,
- + efficiente : 100% automatico, il traffico guadagna in velocità e frequenza di passaggio,
- + accessibile : accessibile al 100%, è adattato per persone con disabilità, persone con mobilità ridotta e sedie a rotelle con accesso a livello tra la piattaforma e il treno e 2 aree riservate alle sedie a rotelle per convoglio,
- + confortevole : aria condizionata e riscaldamento che si adattano alla temperatura del treno, illuminazione che si evolve in base alle ore del giorno e schermi informativi in tempo reale,
- + collegato : prese USB in ogni auto, per lavorare o caricare i tuoi dispositivi elettronici,
- + sicuro : sistemi di videosorveglianza integrati,
- + ecologico : oltre ad essere 100% elettrico, la tecnica di frenata della metropolitana consente di recuperare energia e ridurre le emissioni di particolato,
- + Intelligente : grazie a un sistema diagnostico di bordo che riporta le informazioni alle squadre di manutenzione, in tempo reale.
I prossimi passi della linea 15 della metropolitana
Dopo il primo convoglio del 19 giugno, un secondo, previsto per il 3 luglio, trasporterà altre vetture direttamente al CEM di Champigny dove i treni saranno assemblati all'inizio di luglio prima dell'inizio dei test.
Metà luglio: inizio dei test statici per la metropolitana della linea 15
Qual è lo scopo di questi test? I test statici sono test eseguiti senza mettere in moto il treno. Consentono di verificare il corretto funzionamento generale e di effettuare eventuali aggiustamenti, prima di passare ai test dinamici.
Novembre 2023: via libera ai test dinamici!
A novembre è il turno dei test dinamici per iniziare. Questi test testeranno le apparecchiature in circolazione su un circuito chiuso. Equipaggiamento di sicurezza, frenata, accelerazione o comfort come l'aria condizionata, tutto è controllato.
Orizzonte 2025 e 2030: messa in servizio della linea 15
Nel 2025, l'asse meridionale che collegherà sarà il primo ad essere commissionato. Nel 2030, è il turno degli assi est e ovest di accogliere i primi viaggiatori.
Un progetto ambizioso che formerà, dopo la messa in servizio dei due assi, una circonvallazione di 75 km che servirà 22 comuni intorno a Parigi!