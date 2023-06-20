Linea 15: un primo treno della futura metropolitana arriva al centro operativo di Champigny

I prossimi passi della linea 15 della metropolitana

Dopo il primo convoglio del 19 giugno, un secondo, previsto per il 3 luglio, trasporterà altre vetture direttamente al CEM di Champigny dove i treni saranno assemblati all'inizio di luglio prima dell'inizio dei test.

Metà luglio: inizio dei test statici per la metropolitana della linea 15

Qual è lo scopo di questi test? I test statici sono test eseguiti senza mettere in moto il treno. Consentono di verificare il corretto funzionamento generale e di effettuare eventuali aggiustamenti, prima di passare ai test dinamici.

Novembre 2023: via libera ai test dinamici!

A novembre è il turno dei test dinamici per iniziare. Questi test testeranno le apparecchiature in circolazione su un circuito chiuso. Equipaggiamento di sicurezza, frenata, accelerazione o comfort come l'aria condizionata, tutto è controllato.

Orizzonte 2025 e 2030: messa in servizio della linea 15

Nel 2025, l'asse meridionale che collegherà sarà il primo ad essere commissionato. Nel 2030, è il turno degli assi est e ovest di accogliere i primi viaggiatori.

Un progetto ambizioso che formerà, dopo la messa in servizio dei due assi, una circonvallazione di 75 km che servirà 22 comuni intorno a Parigi!