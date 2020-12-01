Linea 6: La metropolitana con vista, completamente rivista e migliorata
Ecco i punti chiave per il rinnovo dei treni della Linea 6:
- Più comfort per i passeggeri con treni più nuovi e meglio attrezzati dal 2021
- Miglioramento della qualità del servizio e dell'affidabilità: ammodernamento e rinnovamento delle banchine, del sistema di controllo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione dei treni
- Dal 2021, treni più nuovi e meglio attrezzati circoleranno su una delle linee storiche della capitale, con viste così caratteristiche. Per accoglierli, saranno riviste le principali attrezzature e infrastrutture: le piattaforme, la segnaletica, il sistema di controllo o le attrezzature di manutenzione.
Questo importante lavoro garantirà un servizio migliore a tutti i viaggiatori.
La linea 6 avrà treni più moderni, spaziosi e luminosi. Grazie al nuovo sistema di controllo, la regolarità del traffico sarà migliore, soprattutto nelle ore di punta. Gli spostamenti quotidiani saranno più fluidi e piacevoli.
I treni beneficeranno anche di altri progressi significativi, come la protezione video, l'apertura automatica delle porte, un convoglio in un unico pezzo o gli annunci acustici automatici. Anche la linea 6 sarà più efficiente dal punto di vista energetico in futuro.
Clicca sull'immagine per visualizzare la brochure:
Ammodernamento della linea 6 e ristrutturazione del viadotto. La metropolitana con vista, completamente rivista. RATP, Île-de-France mobilités