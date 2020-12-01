Linea 6: La metropolitana con vista, completamente rivista e migliorata

Questo importante lavoro garantirà un servizio migliore a tutti i viaggiatori.

La linea 6 avrà treni più moderni, spaziosi e luminosi. Grazie al nuovo sistema di controllo, la regolarità del traffico sarà migliore, soprattutto nelle ore di punta. Gli spostamenti quotidiani saranno più fluidi e piacevoli.

I treni beneficeranno anche di altri progressi significativi, come la protezione video, l'apertura automatica delle porte, un convoglio in un unico pezzo o gli annunci acustici automatici. Anche la linea 6 sarà più efficiente dal punto di vista energetico in futuro.

Clicca sull'immagine per visualizzare la brochure: