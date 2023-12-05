RER C: la diramazione Massy Palaiseau - Versailles Chantiers diventa linea V

Linea V, in pratica

In pratica non cambia nulla, o quasi. Puoi sempre prendere il tuo treno sugli stessi binari (binario 1 a Massy e binario J a Versailles) e convalidare con lo stesso biglietto di trasporto.

Ciò che si sta evolvendo sono le prestazioni e i servizi sulla linea, più adatti alle esigenze dei passeggeri:

Un viaggio di 20 minuti tra Massy Palaiseau e Versailles Chantiers,

tra Massy Palaiseau e Versailles Chantiers, 1 treno ogni 15 minuti nelle ore di punta rispetto a uno ogni 30 minuti di oggi (dalle 6:30 alle 10 e dalle 16:30 alle 22:15),

nelle ore di punta rispetto a uno ogni 30 minuti di oggi (dalle 6:30 alle 10 e dalle 16:30 alle 22:15), 1 treno supplementare la sera , a Versailles Chantiers, alle 23:15,

, a Versailles Chantiers, alle 23:15, Primo treno alle 5:15 del mattino a Versailles Chantiers e alle 6 del mattino a Massy Palaiseau,

mattino a e alle a Un nuovo collegamento con il tram-treno T12 , che collega Massy a Évry-Courcouronnes sul binario B alla stazione di Massy Palaiseau,

, che Le biciclette sono accettate sul treno tutto il giorno

Informazioni e foto dei luoghi di cultura e patrimonio della Valle della Bièvres (attraversata dal ramo) saranno installate nelle sette stazioni e nelle navette per invitare i viaggiatori a scoprire i dintorni.

La linea V si unisce al sito web e all'app Île-de-France Mobilités dal 15 dicembre 2024, per dare a tutti i residenti dell'Ile-de-France il tempo di conoscere il cambio di nome.