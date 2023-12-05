RER C: la diramazione Massy Palaiseau - Versailles Chantiers diventa linea V
Per migliorare le condizioni di viaggio e il traffico tra le aree commerciali e occupazionali di Massy e Versailles, la sezione Massy Palaiseau - Versailles Chantiers della linea RER C diventa indipendente e diventa ora la linea V. Ci spieghiamo?
Linea V, cosa cambia?
A ovest della linea RER C, la diramazione Massy Palaiseau - Versailles Chantiers collega Massy a Versailles in sette stazioni (Versailles Chantiers, Petit Jouy les Loges, Jouy-en-Josas, Vauboyen, Bièvres, Igny e Massy Palaiseau).
Le sette stazioni della linea non sono più servite dalle navette ferroviarie della RER C, ma da quattro treni a due piani, dedicati esclusivamente alla tratta Massy Palaiseau-Versailles Chantiers, la nuova linea V.
Una soluzione che consente alla linea, molto utilizzata dai residenti dell'Ile-de-France, di non essere più influenzata dagli incidenti operativi che interessano il resto della RER C.
Linea V, in pratica
In pratica non cambia nulla, o quasi. Puoi sempre prendere il tuo treno sugli stessi binari (binario 1 a Massy e binario J a Versailles) e convalidare con lo stesso biglietto di trasporto.
Ciò che si sta evolvendo sono le prestazioni e i servizi sulla linea, più adatti alle esigenze dei passeggeri:
- Un viaggio di 20 minuti tra Massy Palaiseau e Versailles Chantiers,
- 1 treno ogni 15 minuti nelle ore di punta rispetto a uno ogni 30 minuti di oggi (dalle 6:30 alle 10 e dalle 16:30 alle 22:15),
- 1 treno supplementare la sera, a Versailles Chantiers, alle 23:15,
- Primo treno alle 5:15 del mattino a Versailles Chantiers e alle 6 del mattino a Massy Palaiseau,
- Un nuovo collegamento con il tram-treno T12, che collega Massy a Évry-Courcouronnes sul binario B alla stazione di Massy Palaiseau,
- Le biciclette sono accettate sul treno tutto il giorno
- Informazioni e foto dei luoghi di cultura e patrimonio della Valle della Bièvres (attraversata dal ramo) saranno installate nelle sette stazioni e nelle navette per invitare i viaggiatori a scoprire i dintorni.
La linea V si unisce al sito web e all'app Île-de-France Mobilités dal 15 dicembre 2024, per dare a tutti i residenti dell'Ile-de-France il tempo di conoscere il cambio di nome.
Cosa c'è di nuovo sulla linea RER C
Il T12 serve 4 stazioni RER C
Il tram-treno T12 passa attraverso quattro stazioni (Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit-Vaux) servite solo in passato dalla RER C. L'obiettivo? Alleggerisci la congestione della linea e risparmia tempo ai viaggiatori con un viaggio più veloce e confortevole.
La nuova metropolitana 15 sud passa per Les Ardoines
Alla fine del 2025, la nuova metropolitana 15 sud servirà la Gare des Ardoines sul suo percorso tra Pont de Sèvres e Noisy - Champ, offrendo nuovi potenziali percorsi ai residenti dell'Ile-de-France.
Un servizio potenziato per la valle dell'Orge
Il servizio verso la valle dell'Orge sarà rafforzato grazie alla prossima introduzione di treni supplementari.