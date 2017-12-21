Le linee di autobus 115 e 126 sono ora elettriche
100% di veicoli puliti in aree densamente popolate entro il 2025 e il 2029 sull'intera flotta dell'Ile-de-France che rappresenta 9.500 pullman e autobus, questo è l'obiettivo di Île-de-France Mobilités. Lo sviluppo e la graduale implementazione di autobus elettrici e biogas sono quindi essenziali per realizzare questo progetto.
Dopo i 23 autobus della linea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), è ora la volta della linea 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) e dei suoi 115.000 passeggeri per scoprire questi nuovi autobus elettrici progettati da Bolloré e con i nuovi colori di Île-de-France Mobilités. Su questa linea circoleranno 10 autobus elettrici.
Anche la linea 126 (Parc de St-Cloud / Porte d'Orléans) è interessata da questo trasporto pulito e silenzioso, con l'arrivo di 10 nuovi autobus nel primo trimestre del 2018.
Questa nuova tecnologia migliorerà il comfort dei viaggiatori. Molto meno rumorosi, sono anche dotati di un nuovo tipo di riscaldamento, funzionante a energia elettrica.
Altre linee sono già state designate per ospitare questi veicoli puliti:
- Linea 1 della rete R'Bus ad Argenteuil, già dotata di 4 autobus elettrici (Ebusco) e che dovrebbe accoglierne 4 nuovi nel corso del 2018
- Linea 23 della rete di Versailles, che sarà equipaggiata con l'autobus APTIS del gruppo Alstom
- Linea 72 che circola a Parigi (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville), che beneficerà di 5 Bluebus dal 2018