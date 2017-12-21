Le linee di autobus 115 e 126 sono ora elettriche

100% di veicoli puliti in aree densamente popolate entro il 2025 e il 2029 sull'intera flotta dell'Ile-de-France che rappresenta 9.500 pullman e autobus, questo è l'obiettivo di Île-de-France Mobilités. Lo sviluppo e la graduale implementazione di autobus elettrici e biogas sono quindi essenziali per realizzare questo progetto.

Dopo i 23 autobus della linea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt), è ora la volta della linea 115 (Porte des Lilas / Château de Vincennes) e dei suoi 115.000 passeggeri per scoprire questi nuovi autobus elettrici progettati da Bolloré e con i nuovi colori di Île-de-France Mobilités. Su questa linea circoleranno 10 autobus elettrici.