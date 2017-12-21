Le linee di autobus 115 e 126 diventano elettriche!

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Île-de-France Mobilités e RATP stanno perseguendo la diffusione di autobus elettrici e biogas, rendendo la regione dell'Île-de-France un riferimento mondiale per il trasporto pubblico su strada a bassissime emissioni di carbonio.

Dopo aver completamente equipaggiato i 23 veicoli della linea 341 (Charles de Gaulle-Etoile / Porte de Clignancourt) con propulsione elettrica, è il turno dei 15.000 passeggeri giornalieri della linea 115 di scoprire questi autobus puliti e silenziosi, progettati dal Gruppo Bolloré e nei nuovi colori di Île-de-France Mobilités.

10 nuovi autobus elettrici circoleranno su questa linea, che serve parte di Seine-Saint Denis tra Porte des Lilas e Château de Vincennes. Questi autobus all'avanguardia nell'innovazione nella propulsione elettrica sono ricaricabili al terminal con una presa elettrica standardizzata.

Altri 10 saranno messi in servizio sulla linea 126 (Parc de St Cloud / Porte d'Orléans) nel primo trimestre del 2018. Questi autobus elettrici della linea 126 saranno dotati di un sistema di ricarica parziale al capolinea tramite pantografo invertito (dispositivo articolato che scende da un albero per alimentare l'autobus a livello del tetto).

Queste nuove tecnologie conferiscono agli autobus elettrici una maggiore autonomia. La ricarica delle batterie al terminal di linea integra quindi la ricarica notturna quando si parcheggia presso il deposito.

Per Île-de-France Mobilités e RATP, l'obiettivo rimane quello di testare diverse tecnologie su larga scala al fine di effettuare le scelte dei veicoli più adatti, più economici ed ecologici in base alla tipologia di ciascuna linea. Permetterà di padroneggiare tutte le tecnologie (ricarica lenta nel centro bus, ricarica parziale al capolinea tramite presa o pantografo, ecc.) pur avendo così una gamma completa di possibilità.

Per il comfort dei passeggeri, questi autobus sono dotati di un nuovo tipo di riscaldamento che funziona con l'energia elettrica del veicolo mentre fino ad ora il riscaldamento degli autobus elettrici era termico e funzionava con un combustibile sintetico a gas naturale, il GTL.

Tre nuove linee accoglieranno presto veicoli elettrici:

La linea 1 della rete R'Bus ad Argenteuil, già dotata di 4 autobus elettrici (Ebusco) e dovrebbe accoglierne 4 nuovi nel corso del 2018

La linea 23 della rete di Versailles sarà equipaggiata con l'autobus APTIS del gruppo Alstom

La linea 72 a Parigi (Parc de Saint-Cloud / Hôtel de Ville) beneficerà di 5 Bluebus dal 2018.

All'inizio del 2018, su richiesta di Île-de-France Mobilités, RATP lancerà bandi di gara per una più ampia diffusione di autobus elettrici e biogas sulle linee gestite da RATP.

