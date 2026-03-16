A partire da lunedì 16 marzo 2026, le linee che servono l'altopiano di Saclay sono modificate.
I lavori in corso sul settore richiedono modifiche ai percorsi e alle fermate servite.
Cristo di Saclay
I lavori per lo sviluppo dell'hub di trasporto multimodale di Christ de Saclay stanno iniziando sotto la supervisione della comunità di agglomerazione di Paris-Saclay.
Mirano a creare il nuovo hub degli autobus con 19 posti barca che ospiterà le linee di autobus al capolinea o passando per Christ de Saclay, la futura stazione della linea 18 della metropolitana.
Ci sono anche 150 posti per le biciclette, una grande piazza verde e un drop-off.
Durante questi lavori, le fermate delle linee 4606, 4609 e 4610 sono state spostate.
Le linee 4606, 4609 e 4610 al capolinea di Christ de Saclay lasceranno i passeggeri all'ingresso dell'attuale stazione degli autobus.
La ripresa sarà effettuata sul nuovo lineare sulla RD306, lato ovest.
La linea 4609, in direzione di Jouy-en-Josas e Campus HEC, servirà una nuova fermata sulla RD306, lato est.
Il posizionamento delle fermate è specificato sulla mappa sottostante e dovrebbe essere efficace fino all'estate.
Université Paris-Saclay - Corbeville Interchange
Situato all'incrocio tra Saclay e Orsay, lo svincolo n. 9 di Corbeville è un collegamento essenziale nella rete stradale del Plateau de Saclay.
Attualmente limitata a 2×1 binari, non soddisfa più le crescenti esigenze di un territorio in piena espansione, soprattutto con l'arrivo della futura linea 18. Il futuro sviluppo, realizzato dall'Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), offrirà due corsie e due nuove strutture ingegneristiche, promuovendo un traffico più fluido.
I lavori, iniziati alla fine del 2025, dureranno fino all'inizio del 2028 e hanno un forte impatto sul traffico nella zona. Già, la N118 è stata limitata a 70 km / h e la corsia lenta rimossa verso Parigi e lo svincolo sul lato Polytechnique modificato nella sua geometria (rimozione della rotatoria).
Questi vari adeguamenti hanno ripercussioni sulle linee di autobus.
A partire dal 16 marzo 2026, cosa cambia:
- apertura di un nuovo tratto di rue de Versailles, che diventa l'accesso principale all'altopiano
- traffico modificato nella zona e accesso più limitato tra Moulon e Corbeville
Di conseguenza, i percorsi e le fermate delle linee 4606, 4607, 4609, 4659, 9105 e 9108 vengono modificati.
Il posizionamento delle fermate è specificato sulla mappa sottostante.
Le linee 4606 e 9105 serviranno nuove fermate situate sul proprio sito, sul lato N118.
Le linee 4609 e 4659 continuano a servire i binari di fronte alla stazione 18 della metropolitana.
La linea 4607 ha il suo capolinea modificato in vista della rimozione della rotonda di Corbeville.
La linea 9108 mantiene per il momento le sue solite piattaforme.
Ci scusiamo in anticipo per eventuali disagi causati e possibili ritardi sulle linee, visti i cambiamenti del traffico.