Université Paris-Saclay - Corbeville Interchange

Situato all'incrocio tra Saclay e Orsay, lo svincolo n. 9 di Corbeville è un collegamento essenziale nella rete stradale del Plateau de Saclay.

Attualmente limitata a 2×1 binari, non soddisfa più le crescenti esigenze di un territorio in piena espansione, soprattutto con l'arrivo della futura linea 18. Il futuro sviluppo, realizzato dall'Établissement Public d'Aménagement du Plateau de Saclay (EPAPS), offrirà due corsie e due nuove strutture ingegneristiche, promuovendo un traffico più fluido.

I lavori, iniziati alla fine del 2025, dureranno fino all'inizio del 2028 e hanno un forte impatto sul traffico nella zona. Già, la N118 è stata limitata a 70 km / h e la corsia lenta rimossa verso Parigi e lo svincolo sul lato Polytechnique modificato nella sua geometria (rimozione della rotatoria).

Questi vari adeguamenti hanno ripercussioni sulle linee di autobus.