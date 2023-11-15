azione di volontariato in collaborazione con Emmaus Les Ulis
La vostra rete di autobus a Parigi Saclay sta collaborando con Emmaus Les Ulis per la 14a edizione.
Una raccolta di giocattoli è organizzata dal 18 al 29 novembre 2023 in diversi comuni.
Trovate il programma di questa operazione qui sotto;
Sabato 18 novembre:
- Place de la Liberté a Les Ulis dalle 10 alle 13
- Gymanase Saint-Exupéry a Villebon sur Yvette dalle 15:30 alle 18:00
Lunedì 20 novembre:
- Place de l'Union Européenne a Massy dalle 15h alle 18h30
Martedì 21 novembre:
- L'école du Bourg a Saclay dalle 16:30 alle 18:00
Mercoledì 22 novembre:
- Piazza del Mercato - Chevry a Gif sur Yvette dalle 10:30 alle 13:00
- Conservatorio Erik Satie a Villebon sur Yvette dalle 17 alle 19
Giovedì 23 novembre:
- La scuola dei 4 angoli a Bures sur Yvette dalle 11h alle 13h30
- La piazza del mercato - Valle a Gif sur Yvette dalle 17:30 alle 19:00
Venerdì 24 novembre:
- Place de la mairie a Epinay sur Orge dalle 10:30 alle 12:30
- Davanti al municipio di Orsay dalle 16 alle 19
Sabato 25 novembre:
- La grande casa - parco a Bures sur Yvette dalle 10 alle 13
- Place de la Victoire a Palaiseau dalle 16 alle 19
Martedì 28 novembre:
- Place de la mairie a Saint-Aubin dalle 16:15 alle 18:30
Mercoledì 29 novembre:
- Place Bretten a Longjumeau dalle 10:30 alle 13:00
- Di fronte al gruppo scolastico di Villiers le Bâcle dalle 16h alle 18h30
Tutte le date di passaggio dell'autobus di Natale