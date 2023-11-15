14° edizione del Christmas Bus

L'autobus di Natale è tornato sulla tua rete

poster operativo Autobus di Natale

azione di volontariato in collaborazione con Emmaus Les Ulis

La vostra rete di autobus a Parigi Saclay sta collaborando con Emmaus Les Ulis per la 14a edizione.

Una raccolta di giocattoli è organizzata dal 18 al 29 novembre 2023 in diversi comuni.

Trovate il programma di questa operazione qui sotto;

Sabato 18 novembre:

- Place de la Liberté a Les Ulis dalle 10 alle 13

- Gymanase Saint-Exupéry a Villebon sur Yvette dalle 15:30 alle 18:00

Lunedì 20 novembre:

- Place de l'Union Européenne a Massy dalle 15h alle 18h30

Martedì 21 novembre:

- L'école du Bourg a Saclay dalle 16:30 alle 18:00

Mercoledì 22 novembre:

- Piazza del Mercato - Chevry a Gif sur Yvette dalle 10:30 alle 13:00

- Conservatorio Erik Satie a Villebon sur Yvette dalle 17 alle 19

Giovedì 23 novembre:

- La scuola dei 4 angoli a Bures sur Yvette dalle 11h alle 13h30

- La piazza del mercato - Valle a Gif sur Yvette dalle 17:30 alle 19:00

Venerdì 24 novembre:

- Place de la mairie a Epinay sur Orge dalle 10:30 alle 12:30

- Davanti al municipio di Orsay dalle 16 alle 19

Sabato 25 novembre:

- La grande casa - parco a Bures sur Yvette dalle 10 alle 13

- Place de la Victoire a Palaiseau dalle 16 alle 19

Martedì 28 novembre:

- Place de la mairie a Saint-Aubin dalle 16:15 alle 18:30

Mercoledì 29 novembre:

- Place Bretten a Longjumeau dalle 10:30 alle 13:00

- Di fronte al gruppo scolastico di Villiers le Bâcle dalle 16h alle 18h30

