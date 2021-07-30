Complementare alle linee di autobus regolari : dopo aver prenotato il tuo viaggio, un veicolo ti viene a prendere in una fermata vicino a te e ti lascia in un punto di interesse nel territorio di tua scelta. È quindi possibile effettuare il viaggio nella direzione opposta. Il servizio è attivo dalle 9 alle 17, dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi

Puoi registrarti e prenotare la tua corsa su una delle seguenti 3 piattaforme:

Sull'applicazione mobile "TàD Île-de-France Mobilités"

Sulla piattaforma regionale dedicata a ToD (tad.idfmobilites.fr)

Per telefono, tramite il centro regionale TàD di Île-de-France Mobilités dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, al numero 09.70.80.96.63.

Grazie ai nuovi prezzi in vigore, il TàD è aperto a tutti : per utilizzarlo, il tuo solito biglietto di trasporto regionale è sufficiente! (Navigo Pass, Imagine R Card, T+ Ticket...)

Infine, il servizio si estende a 38 comuni.

È possibile prenotare con un mese di anticipo e fino a un'ora prima della partenza.

Troverete tutte le informazioni su questo servizio nel documento qui sotto.

A presto nei nostri veicoli TàD Mantois!