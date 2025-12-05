Notizie simili

3 nuove fermate sulla tua linea N123!

Una linea che si adatta alle tue esigenze! A partire dal 5 gennaio 2026, la tua linea N123 servirà 3 nuove fermate per facilitare i tuoi viaggi.

3 nuove fermate per una maggiore prossimità!

Novità per i viaggiatori notturni!

Al fine di migliorare il servizio del territorio e facilitare gli spostamenti tra Arpajon e Paris Châtelet, la linea N123 serve ora tre nuove fermate :

📍Il Giubileo (Linas)

📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)

📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)

La linea N123 opera tutta la settimana dalle 23:40 alle 04:20, con partenze ogni ora in entrambe le direzioni.

Perché queste nuove fermate?

Questa evoluzione risponde al desiderio di migliorare il comfort degli utenti offrendo un migliore accesso alle aree residenziali e occupazionali.
La linea N123 diventa più comoda per i tuoi spostamenti notturni, sia per lavoro che per i tuoi rientri serali.

Trova i nuovi orari qui

Mappa linea N123

