Notizie simili

3 nuove fermate per una maggiore prossimità!
Novità per i viaggiatori notturni!
Al fine di migliorare il servizio del territorio e facilitare gli spostamenti tra Arpajon e Paris Châtelet, la linea N123 serve ora tre nuove fermate :
📍Il Giubileo (Linas)
📍Pont des Belles Dames (Montlhéry)
📍Route de Massy – Les Champarts (Chilly-Mazarin)
La linea N123 opera tutta la settimana dalle 23:40 alle 04:20, con partenze ogni ora in entrambe le direzioni.
Perché queste nuove fermate?
Questa evoluzione risponde al desiderio di migliorare il comfort degli utenti offrendo un migliore accesso alle aree residenziali e occupazionali.
La linea N123 diventa più comoda per i tuoi spostamenti notturni, sia per lavoro che per i tuoi rientri serali.