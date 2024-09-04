Notizie simili

Quest'anno, i vostri autobus e tram nel vostro territorio di Bièvre lanciano la terza operazione "Christmas Bus" dal 6 all'11 dicembre, sulle città di Antony e Le Plessis-Robinson. Si tratterà di raccogliere giocattoli nuovi o in ottime condizioni che saranno poi consegnati ai Restos de Coeur dal 12 dicembre.

Trova il Christmas Bus appositamente decorato per l'occasione:

6, 7, 9 e 10 dicembre dalle 10 alle 16 presso il supermercato Auchan Antony – Pascal situato in 134 Rue Pascal ad Antony

situato in 134 Rue Pascal ad Antony 11 dicembre dalle 14 alle 17 al mercatino di Natale Plessis-Robinson sulla lastra del mercato Plessis-Robinson

Insieme, raccogliamo giocattoli nuovi o in ottime condizioni (senza peluche) per i bambini!

Contiamo su di voi!