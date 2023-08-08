4 linee scolastiche sono in evoluzione a settembre 2023

Le linee S1-S2-S3-S4 che attraversano i comuni di Orsay, Villebon-Sur-Yvette e Palaiseau saranno modificate il 4 settembre 2023

Mappa delle linee scolastiche di Villebon Sur Yvette

I percorsi e le fermate delle tue linee S1 – S2 – S3 – S4 sono in evoluzione, trova di seguito le modifiche da notare;

  • Le fermate "MJC Boby Lapointe" e "Les Foulons" saranno servite dalle linee S1 e S2
  • La fermata "Ecoles La Roche" sarà servita dalle linee S1, S2, S3 (anche con la linea 19)
  • La fermata "Rue du Viaduc" non sarà più servita dalla linea S1 ma dalla linea S2 (anche in corrispondenza della linea 19)
  • La fermata "Henri Dunant" non sarà più servita dalle linee S1 e S3 ma dalla linea S2
  • La fermata "Gare de Palaiseau Villebon" sarà servita dalla linea S2 (nello stesso punto della linea 14)
  • Il Collège Jules Verne non sarà più servito dalle linee S1 e S2, gli studenti delle scuole medie dovranno fare riferimento alla fermata "MJC Boby Lapointe"
  • La fermata "Moulin de la Planche" è soppressa

 

Vi invitiamo a consultare la brochure degli orari cliccando sul pulsante qui sotto

State tranquilli, i vostri orari non sono cambiati rispetto allo scorso anno:)

Orari 2023/2024 delle linee S1 - S2 - S3 - S4