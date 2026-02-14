A bordo dei nostri pullman, gli incontri belli non sono mai lontani

Ogni giorno, le nostre linee trasportano molto più che passeggeri: portano storie.

Sguardi complici, saluti scambiati meccanicamente, discussioni che nascono intorno a un tempo capriccioso o a un viaggio condiviso. Nel movimento della vita quotidiana, i nostri autobus a volte diventano teatro di piccole parentesi umane – quelle che riscaldano la giornata.

Questo San Valentino, abbiamo voluto celebrare proprio questo: gli incontri che nascono lungo il cammino.

Non solo quelle degli innamorati – anche se alcune coppie potrebbero aver iniziato la loro storia a bordo – ma anche quelle delle amicizie inaspettate, dei fedeli vicini di posto, delle conversazioni spontanee che trasformano un viaggio banale in un momento piacevole.

Perché l'autobus è anche questo: un luogo dove si incontrano volti familiari, dove si condivide un tratto di strada, dove ci si sente un po' meno soli. E se a volte gli incontri lasciano un segno indelebile, altri si accontentano di depositare un sorriso, un'attenzione, un momento di gentilezza.

Quindi oggi, che stavi per trovare qualcuno che già ami ... O che tu lasci che la magia del caso accada, grazie per aver dato vita alle nostre linee ogni giorno con la tua presenza.

Chi lo sa? Forse l'incontro più bello è semplicemente alla fermata successiva.