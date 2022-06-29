La linea Express 02 sta cambiando il suo percorso e ora offre nuovi servizi come: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (corrispondenza RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny e Brie-Comte-Robert.

Questa linea funzionerà 7 giorni su 7 e tutto l'anno.

A seguito di questi sviluppi, i comuni di Marles-en-Brie e Fontenay-Trésigny non saranno più serviti: