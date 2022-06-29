La linea Express 02 sta cambiando il suo percorso e ora offre nuovi servizi come: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (corrispondenza RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny e Brie-Comte-Robert.
Questa linea funzionerà 7 giorni su 7 e tutto l'anno.
A seguito di questi sviluppi, i comuni di Marles-en-Brie e Fontenay-Trésigny non saranno più serviti:
- Gli abitanti di Fontenay-Trésigny potranno fare riferimento alla linea Express 01 in direzione di Melun.
L'offerta di questa linea è completa tutto il giorno con frequenze che vanno dai 15 minuti nelle ore di punta all'1 di notte nelle ore non di punta.
- Gli abitanti di Marles-en-Brie potranno raggiungere la linea Express 01 grazie alle linee 10 e 21 della rete Sol'R. È anche possibile raggiungere la linea Express 02 attraverso la stazione ferroviaria di Tournan.
Mappa linea Express 02
