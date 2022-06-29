Un nuovo percorso per la tua linea Express 02

Lettura 1 min

A partire dal 1 ° agosto 2022, la linea Express 02 sta cambiando il suo percorso per soddisfare meglio le tue esigenze e ora offre nuovi servizi!

La linea Express 02 sta cambiando il suo percorso e ora offre nuovi servizi come: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (corrispondenza RER E), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny e Brie-Comte-Robert.

Questa linea funzionerà 7 giorni su 7 e tutto l'anno.

A seguito di questi sviluppi, i comuni di Marles-en-Brie e Fontenay-Trésigny non saranno più serviti:

  • Gli abitanti di Fontenay-Trésigny potranno fare riferimento alla linea Express 01 in direzione di Melun.
    L'offerta di questa linea è completa tutto il giorno con frequenze che vanno dai 15 minuti nelle ore di punta all'1 di notte nelle ore non di punta.
  • Gli abitanti di Marles-en-Brie potranno raggiungere la linea Express 01 grazie alle linee 10 e 21 della rete Sol'R. È anche possibile raggiungere la linea Express 02 attraverso la stazione ferroviaria di Tournan.
Mappa linea Express 02

OPUSCOLO INFORMAZIONI EXPRESS LINE 02

 -  3.2 MB

ORARI LINEA EXPRESS 02

 -  2.7 MB

Tutte le informazioni sulle linee di autobus Meaux et Ourcq su Twitter!

Per seguire le notizie delle tue linee di autobus, iscriviti all'account twitter: @MeauxOurcq_IDFM