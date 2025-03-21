Dal 1° aprile, il T10 si adatta alle esigenze dei ciclisti

Al fine di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei residenti dell'Ile-de-France, Île-de-France Mobilités ha deciso di accettare biciclette sulla linea del tram T10, a biglietto sperimentale e per un periodo di 1 anno.

Dal 1° aprile 2025, puoi prendere il T10 con la tua bicicletta, a condizione che tu rispetti determinate regole:

• La salita viene effettuata solo attraverso i cancelli autorizzati e a livello delle posizioni materializzate,

• Le biciclette sono consentite solo durante le ore non di punta:

Dal lunedì al venerdì : dalle 05:30 alle 06:30, dalle 09:00 alle 16:30 e dalle 19:00 al termine del servizio

Sabato e domenica : tutto il giorno

• Per motivi di sicurezza, le biciclette non devono ostacolare la circolazione di altri passeggeri a bordo del treno

• Le persone con mobilità ridotta rimangono prioritarie in questi spazi condivisi.

Buono a sapersi : Rifugi sicuri per biciclette sono disponibili nel parcheggio Croix de Berny (RER B) e alla stazione "Hôpital Béclère" (T6).

Maggiori informazioni sui parcheggi per biciclette: https ://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr/

A presto sulla rete Île-de-France Mobilités!