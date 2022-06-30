A partire dal 1° settembre 2022, 11 delle 15 linee regolari scolastiche del territorio stanno cambiando numero per motivi di semplificazione e armonizzazione. Ora avranno tutti un codice in centinaia.

Inoltre, le corse della linea 22 che circolano tra Pointe Ouest e Versailles Gare Rive Gauche o Lycée Jules Ferry sono rilevate dalla nuova linea regolare per la scuola 115.

Scopri tutti i dettagli sulla nuova linea 115

Scopri subito il nuovo numero della tua linea!