A partire dal 1° settembre 2025, la linea 3117 si evolverà per sostituire il trasporto a richiesta FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
La linea servirà ora le seguenti fermate:
- Stazione ferroviaria di Verneuil l'étang
- Villaggio natura a Serris
A partire dal 1° settembre 2025, il tuo trasporto su richiesta è sostituito dalla linea 3117!
Pubblicato su
Lettura 1 min
La linea 3117 sostituisce la TàD FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS
A partire dal 1° settembre 2025, la linea 3117 si evolverà per sostituire il trasporto a richiesta FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.
La linea servirà ora le seguenti fermate: