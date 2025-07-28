A partire dal 1° settembre 2025, il tuo trasporto su richiesta è sostituito dalla linea 3117!

Pubblicato su

Lettura 1 min

La linea 3117 sostituisce la TàD FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS

A partire dal 1° settembre 2025, la linea 3117 si evolverà per sostituire il trasporto a richiesta FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS.

La linea servirà ora le seguenti fermate:

  • Stazione ferroviaria di Verneuil l'étang
  • Villaggio natura a Serris
Un itinerario che si evolve!

Orario 3117

 -  5.3 MB