Perché il numero della mia linea di autobus cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.500 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come posso orientarmi con i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Bièvre, i numeri rimangono coerenti e i colori non cambiano.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento (esempi: 1 diventa 401, 2 diventa 402, ecc.).

Cosa mi porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.

Cosa cambierà dal 26 giugno 2023?

· La linea 1 diventa linea 401 e vede il suo percorso leggermente modificato. Le fermate non cambiano ma uno degli attuali capolinea "Concorde" sarà cambiato in "Villemilan".

· La linea 2 diventa la linea 402, il percorso non cambia. D'altra parte, la frequenza nelle ore di punta aumenterà a 10 minuti invece di 12 minuti e l'intervallo di tempo aumenterà fino alle 21:00.

· La linea 8 diventa la linea 408, la linea non cambia.

· La linea 9 diventa la linea 409 e sarà prolungata fino a Massy Opéra (Hôpital J. Cartier). Cinque nuove fermate saranno create dopo "Clos de Massy": "Bièvre - La Poernè", "Massy-Verrières", "Ecole du Noyer – Doré", "Centre Commercial Noyer Doré", "Centre Sportif Lionel Terray" e il capolinea "Hôpital J. Cartier".

· Le linee 4 e 12 si fondono per formare la linea 412. Alcuni nomi delle fermate cambiano per corrispondere alle stazioni della nuova linea del tram T10. La frequenza e l'intervallo di tempo sono aumentati.

· La linea 15 diventa la linea 415, alcuni nomi delle fermate cambiano per corrispondere alle stazioni della nuova linea del tram T10.

· La linea 18 diventa la linea 418, la linea non cambia.

Buon viaggio sulla tua nuova rete!