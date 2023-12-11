Si prega di notare:

Gli orari di lunedì 25 dicembre 2023 (giorno festivo) e del fine settimana (sabato 30, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio 2024) rimangono invariati e sono disponibili sui tuoi orari abituali.

Gli orari delle altre linee del territorio Vélizy Vallées non cambiano.

Una domanda complementare? Non esitate a contattarci telefonicamente al numero 01.87.58.04.35