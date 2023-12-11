I tuoi orari di Natale sulle linee 6161, 6162, 6163, 6164

Trova facilmente qui gli orari della settimana da martedì 26 dicembre a venerdì 29 dicembre 2023 per le linee 6160, 6161, 6162, 6163, 6164!

Orari di Natale

Da martedì 26 dicembre 2023 a venerdì 29 dicembre 2023 compresi:

- Modifica degli orari delle linee 6161, 6162, 6164

- La linea 6163 non funzionerà.

Di seguito trovi gli orari delle tue linee per questo periodo:

Linea 6161 - Versailles - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc - Haut Pré Orari validi solo da martedì 26 a venerdì 29 dicembre 2023

Linea 6162 - Versailles - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Saint-Rémy-Lès-Chevreuse Gare Orari validi solo da martedì 26 a venerdì 29 dicembre 2023

Linea 6164 - Versailles - Gare de Versailles Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas Orari validi solo da martedì 26 a venerdì 29 dicembre 2023

Si prega di notare:

Gli orari di lunedì 25 dicembre 2023 (giorno festivo) e del fine settimana (sabato 30, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio 2024) rimangono invariati e sono disponibili sui tuoi orari abituali.

Gli orari delle altre linee del territorio Vélizy Vallées non cambiano.

Una domanda complementare? Non esitate a contattarci telefonicamente al numero 01.87.58.04.35