Da martedì 26 dicembre 2023 a venerdì 29 dicembre 2023 compresi:
- Modifica degli orari delle linee 6161, 6162, 6164
- La linea 6163 non funzionerà.
Di seguito trovi gli orari delle tue linee per questo periodo:
Si prega di notare:
Gli orari di lunedì 25 dicembre 2023 (giorno festivo) e del fine settimana (sabato 30, domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio 2024) rimangono invariati e sono disponibili sui tuoi orari abituali.
Gli orari delle altre linee del territorio Vélizy Vallées non cambiano.
Una domanda complementare? Non esitate a contattarci telefonicamente al numero 01.87.58.04.35