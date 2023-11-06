Ogni sera dalle 22, hai la possibilità di chiedere all'autista del tuo autobus di fermarti il più vicino possibile alla tua destinazione, tra due fermate dell'autobus.
Perché fermarsi tra due fermate dell'autobus?
Questo aiuta a combattere la sensazione di insicurezza che può essere avvertita la sera o al calar della notte quando non è molto rassicurante guidare da soli nelle strade deserte.
Può anche avvicinarti alla tua destinazione e quindi ridurre il tempo di percorrenza a tarda ora.
Dove posso scendere?
La fermata richiesta deve trovarsi sul percorso della linea, tra due fermate.
Spetta poi al conducente decidere il luogo esatto di discesa, il più vicino possibile alla vostra destinazione ovviamente, può anche essere ben illuminato, con una buona visibilità e un percorso pedonale nelle vicinanze.
Come posso fare?
Non appena sali sull'autobus, dì all'autista dove vuoi scendere. Questo ti lascerà il più vicino possibile al luogo desiderato garantendo la tua sicurezza.