I tuoi contatti sul tuo territorio Roissy Ouest

Trova tutte le informazioni e le notizie del territorio di Roissy Ouest

Per seguire le notizie e rimanere informati sulle tue linee sul territorio di Roissy Ouest dal 1 ° agosto :

  • Unisciti al nostro account Twitter @RoissyO_IDFM
  • Segui le notizie su iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
  • Per telefono al numero 01 80 96 32 81
  • Per acquistare il biglietto via SMS, inviare ROISSYO al 93100
  • Per ulteriori informazioni: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville

Dal 1° agosto 2023, i viaggiatori potranno trovare tutte le informazioni sulle linee di autobus Roissy Ouest sur iledefrance-mobilites.fr

Per calcolare un viaggio:

  • Come muoversi > Itinerario

Per trovare gli orari:

  • Spostami > Orari > Seleziona una linea

Per seguire le notizie locali (solo sul sito):

  • Notizie > 95 > Roissy Ouest

Ricordati di iscriverti all'avviso di informazioni sul traffico delle tue linee.