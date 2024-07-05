Dal 1° agosto 2024, trova qui le novità di tutte le tue linee Val Parisis!
Dal 1° agosto 2024, 35 linee che servono i comuni situati principalmente sul territorio dell'agglomerato della Val Parisis saranno gestite dal Gruppo Lacroix & Savac con la sua controllata Francilité Val Parisis per conto di Île-de-France Mobilités.
Comunità di Comuni, Agglomerati e Enti Pubblici Territoriali serviti:
- Val Parisis per i comuni di Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois e Taverny
- Plaine Vallée per i comuni di Margency, Montlignon e Saint-Prix
- Cergy-Pontoise Agglomerazione per i comuni di Cergy e Saint-Ouen-L'Aumône
- Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts per il comune di Méry-sur-Oise
- Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine per il comune di Sartrouville
- Istituzione pubblica territoriale Anello Nord della Senna per il comune di Argenteuil
Il territorio della Val Parisis sulla rete Île-de-France Mobilités è:
- 24 comuni serviti
- 550.000 abitanti
- 35 linee commerciali
- 125 veicoli
- 245 autisti