Trova tutte le informazioni essenziali sul territorio della Val Parisis!

Dal 1° agosto 2024, trova qui le novità di tutte le tue linee Val Parisis!

Dal 1° agosto 2024, 35 linee che servono i comuni situati principalmente sul territorio dell'agglomerato della Val Parisis saranno gestite dal Gruppo Lacroix & Savac con la sua controllata Francilité Val Parisis per conto di Île-de-France Mobilités.

 

Comunità di Comuni, Agglomerati e Enti Pubblici Territoriali serviti:

  • Val Parisis per i comuni di Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois e Taverny
  • Plaine Vallée per i comuni di Margency, Montlignon e Saint-Prix
  • Cergy-Pontoise Agglomerazione per i comuni di Cergy e Saint-Ouen-L'Aumône
  • Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts per il comune di Méry-sur-Oise
  • Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine per il comune di Sartrouville
  • Istituzione pubblica territoriale Anello Nord della Senna per il comune di Argenteuil
Elenco delle linee e loro origini / destinazioni
Il territorio della Val Parisis sulla rete Île-de-France Mobilités è:

  • 24 comuni serviti
  • 550.000 abitanti
  • 35 linee commerciali
  • 125 veicoli
  • 245 autisti